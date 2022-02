¿Junior debe jugar mejor? Valenciano opinó sobre los dichos de Viera

Iván René Valenciano dio su punto de vista sobre lo que dijo Sebastián Viera acerca del nivel de Junior en relación con el torneo local.

Como ya es costumbre, el Bombardero habló sobre la actualidad del equipo de su tierra. Participando en un debate de El Vbar Caracol expresó su visión del nivel del elenco dirigido por Juan Cruz Real, y explicó las razones de que el mismo no esté rindiendo de la mejor manera.

“No estoy de acuerdo con Viera. Como hincha, me gustaría que Junior jugara mejor. Pero el fútbol colombiano permite que el que entre de octavo, salga campeón. Si a mi no me gusta como juega el equipo, no voy al estadio. La gente en Barranquilla se acostumbró a que Junior juegue bien”, manifestó.

"Es injusto que un equipo que hace 42 puntos, no termine saliendo campeón": Iván René Valenciano ¿Qué opinión tiene sobre lo que dijo Sebastián Viera: "Ahora lo importante es solo entrar a los 8"?



El debate se prestó para que Valenciano también mostrara su postura acerca del formato de la Liga BetPlay, y como este afecta el nivel de los equipos: “Acá si entras ‘por la ventana’, puedes salir campeón. Es injusto que un equipo que haga 42 puntos no gane el título, pero nuestro fútbol es ese”.

Para el máximo goleador de la historia del conjunto rojiblanco, el rendimiento del equipo va de la mano con el tipo de campeonato que se juega. Sabe que lo importante es cómo llegue Junior a la recta final.