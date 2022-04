Esteban Mercado: El chico que sorprendió en Junior

El extremo de 19 años fue uno de los canteranos de Junior que debutaron en la victoria contra Santa Fe. Su picardía tiene sorprendida a la hinchada.

Esteban Adolfo Mercado Castillo es un atacante categoría 2003. Del municipio de Soledad, venía destacándose en las fuerzas básicas del Junior y el Barranquilla Fútbol Club. Hace unas semanas comenzó a entrenar con el plantel profesional, y Cruz Real lo puso a debutar en el reciente 2-1 ante Santa Fe.

El otro chico sub-20, Anderson Gutiérrez, puso una asistencia. Y a Mercado solo le bastaron menos de veinte minutos para demostrar por qué se le dieron la chance. Físicamente es potente, tiene buena técnica e inventiva a la hora de encarar y gambetear. Tuvo destellos de fantasía que levantaron a la gente en la tribuna.

⚽️¡Una buena promesa para Junior! 🔴 El extremo Esteban Mercado debutó como profesional con Junior y hoy estuvo en #HablaDeportesRadio. 📌 Conoce su historia y la razón por la cual le dijo que no al Barranquilla la primera vez que lo buscó. pic.twitter.com/hknEendjaG — Habla Deportes (@HablaDeportes) April 21, 2022



Sabe que su historia apenas comienza. En diálogo con HablaDeportes , expresó la alegría del momento: “Fueron muchos sentimientos encontrados, porque de verdad no me ha tocado fácil. La familia estaba en mi mente y estoy agradecido con el profe que me dio la confianza. Estoy consciente de lo que hago y sé para donde voy”.

El soledeño mostró personalidad. No ingresó en un escenario simple, pero terminó siendo un martillo por la banda derecha. Aún con cosas por pulir, tuvo una excelente carta de presentación y ya muchos se preguntan de dónde salió ese muchacho picante que juega con la número 4. Esteban Mercado dará de qué hablar en el futuro.