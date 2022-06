Esparragoza: “Es un sueño estar en Junior, soy hincha”

Carlos Esparragoza analizó lo que fue su progreso desde que debutó en Junior. “Quiero ser como Sergio Busquets”, confesó.

Una de las gratas noticias que tuvo el Junior de Barranquilla en el semestre inmediatamente anterior fue Carlos Esparragoza. Este volante de 23 años fue ascendido y en cuestión de meses se quedó con un puesto en la nómina titular, desbancando a Yesus Cabrera. En diálogo con Win Sports, evaluó su recorrido y se mostró contento por lo que vive.

“He venido en ascenso. La oportunidad que tuve la aproveché, con la confianza de todos. Es un sueño estar viviendo esto, para mí es inexplicable. Al ser hincha de este club y ser de la tierra, es lo que siempre quise. En 2016 Arturo Reyes me ascendió al Barranquilla FC y jugué 190 partidos. Esa experiencia hizo que no me haya costado mucho acá en el equipo profesional”, contó el mediocampista.

Esparragoza se define como un futbolista dinámico, y espera defender su lugar en el onceno de Juan Cruz Real para el semestre que se viene. Desea ser campeón con Junior y luego pasar a la élite, donde está su ídolo: “Siempre he seguido a Sergio Busquets. Él es más posicional, pero espero poder alcanzar ese nivel algún día”.