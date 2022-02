“El DT nos viene rotando de a poco”: Homer Martínez

El defensor evaluó lo que fue el partido de Junior y cómo se sintió en su regreso a la titular.

Homer Martínez fue de los puntos más altos de la victoria de Junior sobre Patriotas. El zaguero volvió al onceno titular y fue clave a la hora de sacar al equipo desde el fondo. También cumplió de buena manera su tarea defensiva.

A pesar de su gran 2021 y la convocatoria a la Selección para un amistoso, Homer no ha sido titular indiscutido con Juan Cruz Real. El argentino va rotando los centrales, sobre todo por alguno incovenientes físicos de Jorge Arias.

“Hay una seguidilla de partidos. Nos han trotado de a poco, hay partidos donde he jugado 90 minutos y me he sentido bien”. 🗣 Homer Martínez.#JuniorHD pic.twitter.com/AsCSgW9YNs — Habla Deportes (@HablaDeportes) February 8, 2022



El exBucaramanga manifestó que se ha sentido bien con la administración de minutos por parte del cuerpo técnico, y que jugando cada tres días es importante rotar la nómina: “Hay una seguidilla de partidos. Nos han trotado de a poco, hay partidos donde he jugado 90 minutos y me he sentido bien”, dijo.

Martínez espera seguir jugando en los distintos roles que le ha otorgado el DT, que lo ha puesto de primer central, segundo central o hasta de mediocentro. Así mismo, recuperar de lleno la titularidad que lo hizo uno de los mejores jugadores del club en la temporada pasada.