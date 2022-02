¿Por qué Leonel dijo que los hinchas de Junior no podían alentar ante Águilas?

Leonel Álvarez, el DT de Águilas Doradas, tuvo esa particular frase tras la derrota en la visita a Junior: “Este público de la costa es maravilloso y alienta, pero hoy…”.

La afirmación tiene que ver con el trámite que, dice él, le dio el equipo visitante al último tramo del juego. Junior ganaba 2-1 en el Metropolitano y por lo visto en esos últimos 28 minutos, entiende el entrenador que merecía alcanzar al menos la igualdad. Eso no se dio. El resultado no cambió. Pasó a ser la segunda derrota en 5 jornadas para Águilas Doradas.

Lo que dijo Leonel Álvarez del público en Barranquilla

“Este público de la costa es maravilloso y alienta, pero hoy no podía alentar porque veía jugar. Eso me deja tranquilo. No en el resultado pero sí en las ocasiones de gol que tuvimos ante un equipo que tiene trabajo acumulado y jugadores importantes. Los últimos 27 o 28 minutos, parecíamos locales. Eso me deja tranquilo. Merecíamos más. Esta plaza va a ser difícil para cualquier equipo. Hoy dejamos muy buenas sensaciones”.

La crítica de Leonel Álvarez al torneo y el VAR

“Este es un torneo tan mal diseñado que… mientras en las cabezas no haya gente que sepa de fútbol es muy difícil. Uno tiene que contar con los jugadores y preparadores físicos para diseñar un torneo que le permita a uno poder tener 4 o 5 semanas de pretemporada. No estoy sacando el paraguas ni nada, sino que creo que hay que pensar en los jugadores que son seres humanos. Usted mira el reflejo de Deportivo Cali, fue el equipo que disputó el título y tuvo semana y media de preparación para empezar un torneo. Pues… es lo mismo que está pasando con el VAR. Ahí deben estar jugadores que se preparen y sepan un poquito de esto. Que sepan movimientos y cosas de fútbol. Pero si los que están son los árbitros que se retiraron del fútbol, estamos muy mal. Llevaba dos años sin dirigir y ahora entiendo a todos los entrenadores. Acá nos faltan muchas cosas, como nosotros también debemos ayudar a que los muchachos tengan más herramientas en el campo de juego. Es triste cuando hay VAR”.

La rueda de prensa de Leonel Álvarez en Barranquilla (Dimayor)