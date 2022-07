El debut de Iván Rossi en Junior deberá esperar: ¿Por qué?

Iván Rossi, refuerzo extranjero de Junior, no hace parte de la nómina de viajeros para el partido contra La Equidad por la fecha 3.

Pasando la página de la gran victoria ante Atlético Nacional, el Junior de Barranquilla ya ultima detalles para enfrentar en condición de visitante a Seguros La Equidad en el Metropolitano de Techo. El duelo será este sábado 16 de julio a partir de las 8:10 de la noche y será arbitrado por el antioqueño Wilmar Roldán.

Para el cotejo, Juan Cruz Real cuenta con casi la totalidad del plantel. Además de Carlos Bacca (que ya completó su primera sesión de fútbol), uno que sigue poniéndose a tono físisamente es el volante argentino Iván Rossi. El exMarítimo de Portugal todavía no está apto y por ello no se desplazará hacia la ciudad de Bogotá.

Le ha dado muy duro la humedad y el calor de Barranquilla!!! https://t.co/xYjhdRQr7c — Fabio Poveda (@FabioPovedaRuiz) July 15, 2022



Hace unos días Rossi admitió que le estaba costando el factor climático de la costa Caribe, y esa sería la principal razón de que todavía no pueda jugar. El cambio de temperatura y de uso horario no es para cualquiera, e históricamente siempre ha sido difícil para los futbolistas que llegan del exterior. La hinchada barranquillera tiene la esperanza de que este tema no se extienda mucho más y que el mediocampista pueda jugar en la cuarta fecha.