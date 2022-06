Cruz Real: “No le voy a cortar la carrera a Miguel Borja”

El entrenador de Junior habló sobre la posibilidad de que Miguel Borja sea vendido a River Plate.

Como era de esperarse, la novela que involucra a Borja y River se reactivó inmediatamente después de que el conjunto rojiblanco terminase su participación en el campeonato colombiano. Medios argentinos dicen que ya hubo una oferta desde el sur del continente, mientras que en Junior dicen que no han recibido ningún llamado.

Lo cierto es que en Argentina todos hablan del tema y en Radio La Red se contactaron con Juan Cruz Real, DT Tiburón que tiene una muy buena relación con el delantero. Le preguntaron si sabía algo, y su respuesta fue clara: “La verdad no hablé con él, no era el momento. Del club no tengo ninguna información oficial”.

“Borja es el clásico 9 de área finalizador de jugada”

“Estoy al tanto del interés de #River”

“Si la oferta es buena, no le voy a cortar la carrera a Miguel Borja”

“Jugar en #River es seductor, no lo voy a negar”

Juan Cruz Real, DT #Junior 🇨🇴, en @radiolared pic.twitter.com/msDIr1aR4b — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 17, 2022



Eso sí, el entrenador admitió que está al tanto del interés y que sabe lo tentador que puede ser jugar en River para cualquier futbolista. “Jugar en River es seductor. Él es un delantero distinto a lo que tiene Gallardo. Todos queremos contar con un jugador así pero si el día de mañana surge la posibilidad, yo no le voy a cortar la posibilidad a nadie”.