Juan Cruz Real opinó de los dichos de Alexis García sobre la nómina de Junior. También le tiró un dardo al ‘Cheché’ Hernández.

El músculo económico del Junior de Barranquilla puede llegar a generar cierto resquemor en otros equipos. La Liga BetPlay lleva tres fechas y ya varios técnicos se han pronunciado sobre la nómina que dirige Juan Cruz Real, acusando que el argentino no debería tener mayor problema para poder ganar partidos. Al DT Tiburón le preguntaron sobre el tema y no dudó en responder.

“No me gusta hablar de los otros colegas. En el caso de Hernández no sé por qué dijo lo que dijo, pues yo no opinaría de ningún colega. No es ético. García tiene razón, pues en Junior hay jugadores muy bien pagos. Él lo vivió en el 2013, estuvo menos de seis meses acá y su equipo no clasificó al octagonal. Sabe lo difícil que es manejar la nómina de un equipo grande. Cada uno responde por sus dichos, pero si se meten conmigo es otra cosa”, expresó Juan Cruz.



Lo cierto es que ya hay cierta pica entre el cuerpo técnico de Junior y otros colegas. El Arriero, Cheché, García… cualquiera podría pensar que algunos envidian su puesto en Barranquilla. Mientras tanto, el elenco rojiblanco sigue trabajando para lograr los objetivos trazados en el segundo semestre de 2022.