Carlos Bacca sobre su regreso a Junior: “Lastimosamente sacaron a Arturo Reyes”

Junior FC es, quizá, el equipo que mejor se ha reforzado para el 2022, en especial en la parte de arriba donde sumó dos hombres como Fernando Uribe y Miguel Borja.

Ante esto, se extrañó que el nombre de Carlos Bacca no haya sonado, pues el mismo jugador explicó el motivo por el que no fue ni siquiera sondeado. Lo hizo en diálogo con ‘El Heraldo’.

+ Otro equipo del fútbol colombiano se une a la puja por Kelvin Osorio

+ ¡Vívelo con Junior! el plan de abonos para 2022

“Con el único que hablaba de Junior era con Arturo Reyes, él sí siempre tenía la ilusión y las ganas de que yo volviera, pero lastimosamente lo sacaron. Era con el único que hablaba en su momento, cuando era técnico del equipo. Me preguntaba sobre mi situación y me contaba que tenía ganas de que me sumara a su proyecto”, inició.

Y agregó que “puedo decir que hablé con Viera, quien también me estaba llamando para que me sumara y le dije lo mismo: que tenía muchas ganas, pero que no dependía de mí. Con los directivos no tuve contacto. Tengo buena relación con ellos, pero no se habló de volver. Saben que tengo contrato con Granada y respetan eso”.

“Podemos decir que tengo un contrato con el Granada de dos años, todavía me queda año y medio. Me queda este medio año y por medio de objetivos, un año más. Yo creo que puedo cumplir los objetivos, por eso digo que me queda año y medio. Siempre estamos abiertos. Las puertas las tengo abiertas para Junior, soy hincha y, como siempre digo, me quiero retirar ahí. Cuando los directivos quieran me pueden llamar y se puede llegar a buenos términos para poder sumarnos a Junior”, siguió.

Y concluyó diciendo “todavía tengo la idea. Cada vez que vengo a Barranquilla, me dan las ganas, la alegría y la motivación de estar en Junior, de jugar con la camiseta de Junior. A la familia también, pero todo es en el tiempo de Dios. Hace seis meses se pudo dar la posibilidad, pero no se concretó porque Dios lo quiso así, ahora estamos en el Granada con mucha ilusión y siempre abiertos a lo que pueda pasar”.