Borja: ¿Hasta cuándo tiene plazo River de pagarle a Junior?

Junior sigue esperando y el primer pago de River Plate por el pase de Miguel Borja está complicado. ¿Hasta cuándo tienen plazo de hacer la transacción?

Una semana después de que se llegara a un acuerdo entre los clubes, Miguel Ángel Borja sigue en Barranquilla a la espera de que River pague la primera cuota que se pactó con las directivas de Junior. Gracias a un problema con la moneda nacional argentina, su transferencia se torna cada vez más complicada. Y el reloj está corriendo.

No es solo que el Banco Central no le permita a ningún club pagar por futbolistas extranjeros, sino que a la gente de River le preocupa que la situación socioeconómica modifique los valores pactados inicialmente con la institución rojiblanca y con Palmeiras. Y lo más grave: el mercado de pases cierra el próximo jueves 7 de julio.

El pase de Miguel Borja a River Plate no ha podido concretarse debido a que el Banco Central de Argentina no le ha permitido pagar al ‘millonario’ la transferencia del cordobés en dólares a Junior. El mercado de pases en Argentina cierra el jueves 7 de julio.#JuniorAUnClick pic.twitter.com/yN885wJg5V — JUNIOR A UN CLICK (@Junior_un_Click) July 4, 2022



Si el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo no resuelve el problema monetario y no gira el dinero antes de esa fecha, Junior no firmará ninguna documentación y Borja no podrá ser vendido. El pase se caerá y todas estas semanas de negociaciones entre cuatro partes no habrán servido para nada. Además, al delantero le tocaría quedarse en Colombia en contra de su propio deseo.