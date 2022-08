¿Qué es lo nuevo de James? ¡Contenido exclusivo!

Nada que ver con el fútbol. Ese tema respecto a James Rodríguez se mantiene a la expectativa. Es otro negocio del que hizo el anuncio en sus canales oficiales.

Se conoció que hará parte de una subasta en la que se podrán adquirir NFT (tokens no fungibles por sus siglas en inglés, Non-Fungible Token). “Estos son activos digitales exclusivos, los cuales no se pueden repetir dos veces y son únicos. En el caso de James Rodríguez, los interesados podrán pujar en dos eventos por un total de 1.500 piezas”, informó la Revista Semana respecto a esa información que compartió el futbolista en sus redes sociales.

Se trata de una colaboración con ZKSpace. Se encargará de vender “11 NFT el 15 de agosto de 2022″ y “1489 cajas misteriosas el 17 de agosto de 2022”. “Incluyen el gol que ganó el Premio Puskás 2014 y algunos de sus momentos monumentales de cuando jugaba para el Real Madrid, el Bayern de Múnich, etc.”, dice en la página web oficial del sitio encargado de la subasta.

Y se agrega: “Cada oferta debe ser al menos igual a la última oferta más el incremento de la oferta”. De quedarse con el NFT por el que pujó, se tienen dos horas para completar el pago. Tenga en cuenta que si no paga dentro de las 2 horas, la posibilidad de obtener este NFT se otorgará al segundo comprador más alto”, agrega el reglamento; las cajas misteriosas se venderán por orden de llegada. Por lo tanto, se recomienda que tenga su despertador configurado y llegue a la página del evento a tiempo cuando las cajas misteriosas estén a la venta”.

My Zurda NFT collections on @ZKSpaceOfficial

11 NFTs Auction Sale on Aug 15, 2022 at 7am UTC

1489 Mystery Boxes Sale on Aug 17, 2022 at 7am UTC pic.twitter.com/Bl2TS81ksg

