La verdad sobre James Rodríguez y Boca Juniors. No hay oferta…

¿Entonces por qué se habla de esa aparente posibilidad para James Rodríguez? ¡Hasta le preguntaron a su tío por ella! Así nació todo…

Con el mercado de fichajes abierto, Boca Juniors compitiendo en la Libertadores y James buscando equipo, pareció ser una ecuación que encajaba. Así incluso lo vieron en el Consejo de Fútbol del cuadro xeneize. En él, recordemos, está un colombiano: Jorge Bermúdez. Lo que habrían hecho habría sido un simple sondeo para conocer la situación actual del jugador de Al Rayyan. Hasta ahí.

No hay oferta de Boca Juniors por James Rodríguez

Las cifras que se manejan en el entorno del jugador, sumado al interés de continuar su carrera en Europa, son el par de respuestas que habría encontrado Boca Juniors en ese único interés que tuvo. A partir de ahí, no ha querido siquiera competir con eso. Por ende es un futbolista que no ha interesado en la idea de reforzarse. No hay oferta y, aparentemente, tampoco lo habrá.

James Rodríguez tiene 30 años. Viene de un semestre en el fútbol catarí. Su idea sería salir de allí en busca de un nuevo reto en Europa. Allí ya jugó con FC Porto, AS Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich y Everton FC. Su agente, Jorge Mendes, estaría buscando una nueva posibilidad. Es un jugador que despierta muchos intereses. El de Boca, por ejemplo, pero no por eso todas son ofertas.

En el caso de Boca, su nombre pasó a ser uno más en una lista en la que recientemente también se mencionaron los nombres de Christian Cueva, Arturo Vidal y Édinson Cavani. Con todos han sido solo sondeos que, en su mayoría, dejaron la misma sensación: no están para volver al fútbol sudamericano en este momento y por eso no interesan.

Lo que se dice de James Rodríguez y Boca en la prensa argentina

