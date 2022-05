James Rodríguez ya tiene pretendientes, pero tiene otras prioridades

Se conocieron más detalles sobre el futuro del colombiano y lo que tendría que pagar el club que lo quiera para la próxima temporada.

James Rodríguez estaba tratando de recuperar su lugar en la élite del fútbol cuando fichó por el Everton, donde pasó una temporada relativamente buena, pero se confirmó la llegada de Rafa Benítez, quien decidió no contar con él y al no encontrar otro equipo en el fútbol europeo, terminó yendo a Catar para no perder su ritmo de competencia.

En esta liga, el colombiano dejó algunas actuaciones destacadas, pero lo que lo ha complicado a lo largo de los últimos años tampoco lo dejó tranquilo allá. Las lesiones hicieron que se perdiera varios compromisos. A lo largo de la temporada, jugó un total de 15 partidos en todas las competencias, sumando 1.219 minutos, lo que sería suficiente para él, pues quiere salir de Al-Rayyan.

De acuerdo a lo reportado por el periodista Pipe Sierra, está buscando un arreglo con el club catarí, resaltando que siempre está la opción de pagar su rescisión de contrato equivalente a 5 millones de euros. Sin embargo, lo que quiere James es quedar libre para que en caso de que encuentre un club, solamente tener que arreglar su parte contractual.

Ya ha recibido ofertas por parte de clubes de la MLS estadounidense, pero James se ha mantenido a raya, puesto que su intención es estar de vuelta en la élite europea. El mismo comunicador explica que hay varios clubes del viejo continente interesados, pero que es una tarea difícil. Resta esperar para ver cómo avanzan las cosas en las próximas semanas.