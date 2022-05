James Rodríguez y el partido de la Selección en el que “nos metieron mucho la mano”

Inolvidable. Para James Rodríguez y todos los fanáticos de la Selección Colombia. Un día que pudo ser histórico de manera positiva, terminó así…

Se dio en la Copa del Mundo 2014. La Tricolor cumplió el mejor Mundial de su historia. Llegó a cuartos de final en los que se cruzó con Brasil. Ahí cayó eliminada y en el recuerdo del 10 están las incidencias extrañas de las que ahora habló abiertamente. De nuevo a través de Twitch y ahora hablando con Amaral (utilero en la Tricolor), dejó estas frases que reviven aquel compromiso.

James Rodríguez y lo que dijo sobre el partido ante Brasil en el Mundial 2014

– “Ese día nos metieron mucho la mano”.

– “Ese día me dieron mucho”.

– “En el foul que hago para el gol de David Luiz, yo no tocó el balón, saco el pie y el árbitro me saca amarilla… No puede ser tan descarado”.

– “Los aficionados brasileros no querían a su equipo… era un tema político”.

Aquel partido del que habló James Rodríguez terminó 2-1. Los locales empezaron ganando a los 7 minutos con gol de Thiago Silva. Ampliaron la diferencia a los 68 con anotación de David Luiz. James Rodríguez descontó a los 80 a través de un tanto de penalti. El árbitro Velasco Carballo anuló un gol de Mario Yepes.