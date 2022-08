“James no está lesionado, lo que está es aburrido”

Arrancó la temporada de Al Rayyan sin James. Se habló de una lesión que él desmintió y al respecto surge también esta información de Javier Hernández Bonnet sobre su contrato.

¿Qué es lo que pasa con James Rodríguez? No ha cambiado de equipo en el mercado de fichajes y tampoco juega con Al Rayyan. Empezó la liga catarí con él ausente de la convocatoria. Se habló de una lesión que lo tendría inactivo por un par de meses. Él lo desmintió. La versión que nace de su lado habla de una contusión de la que se recuperaría en un par de semanas. Detrás de todo, además, habría una decisión tomada de su lado.

La versión de Hernández Bonnet sobre James Rodríguez y Al Rayyan

“James está sano. No se encuentra lesionado, lo que está es aburrido. Está esperando a llegar a un acuerdo con Al Rayyan para deshacer el contrato. Por eso no juega. Según dicen las fuentes, está en buenas condiciones, pero no se sabe si está bien futbolísticamente porque no juega”, dijo el director del Gol Caracol durante el programa Blog Deportivo.

Y agregó: “Lo que no han podido encontrar es una escala salarial que se le parezca a lo que se gana en Al Rayyan. Así es muy complicado, quiere terminar el contrato, con un salario bueno, pero no hay ningún club que le pueda dar ese dinero”. Según el experimentado periodista, esa es la situación real de James Rodríguez en la actualidad. Está tomada la decisión de irse y por eso no está jugando con el equipo catarí.

¿Por qué no se ha ido? El tema es económico. Las cifras alrededor del futbolista no están al alcance de algún equipo que pretenda tenerlo. Es la misma situación que se ha presentado en mercados de fichajes anteriores, surgida del contrato que firmó con Real Madrid en su momento. Hoy en día no hay una escuadra dispuesta a invertir tales cantidades en su fichaje. Lo hizo Al Rayyan y ahora quiere salir de ahí.