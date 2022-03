James: del penalti errado a su segundo gol en la Eliminatoria en la repetición

En el partido en el que la Selección Colombia se juega la última posibilidad de llegar al repechaje rumbo a Catar 2022, volvieron los goles de James Rodríguez.

En Venezuela ante la Vinotinto, se hizo cargo de un penalti en el cierre del primer tiempo. Hubo falta sobre Rafael Santos Borré. El árbitro Sampaio la validó tras verla en pantalla luego de la revisión del VAR. El 10 tomó el balón. Enfrentó a Wuilker Faríñez y en primera instancia falló. Su remate terminó en una atajada del venezolano. Eso sí, fue una acción invalidada.

El árbitro determinó que Faríñez se adelantó al momento de lanzarse por el balón. Dio un paso que no está permitido y por ende la repetición del cobro. Nuevamente fue James Rodríguez y esta vez no falló. Envió el balón al mismo lugar y en esta ocasión sí entró. Fue el 0-1 para la Selección Colombia y el segundo gol de James Rodríguez en el camino a Catar 2022. No marcaba desde el 17 de noviembre de 2020 cuando lo hizo, también de penalti, ante Ecuador en Quito. Disputó 10 partidos en la Eliminatoria.

El gol de James Rodríguez a Venezuela