El mensaje de James tras la derrota con Perú

El enganche colombiano se manifestó en sus redes sociales unas horas después de la dura derrota contra los peruanos. Es optimista de cara a lo que viene.

James Rodríguez, según lo visto en la cancha, fue el jugador más destacado de Colombia en el 0-1 que tiene al combinado nacional con pie y medio afuera de Qatar. El cucuteño dio, por ejemplo, nueve pases clave (es decir, creó 9 oportunidades de gol) ante Perú. Siendo esa la cifra más alta de un atacante en todo lo que va de Eliminatoria.

🔎 Ante Perú, James Rodríguez fue el jugador con más toques de balón (93), pases claves (9) y centros precisos (4). El colombiano registró un 86% de precisión en pases: acertó 49 de 57. pic.twitter.com/GoMoJ7Sgev — Contragolpe (@contragolpefc) January 29, 2022



A pesar de eso, ha sido uno de los principales apuntados de la debacle. No pudo sentenciar ninguna opción y, para colmo, su episodio con la tribuna sobre el final del juego no ayudó mucho. Ahora el creativo se ha expresado en sus redes para enviar un mensaje de aliento al país. Dice que no va a rendirse en el sueño de ir a la Copa del Mundo.

El diez tricolor confía en que los jugadores le van a colocar el pecho a la brisa y lograrán la hazaña.