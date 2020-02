Lizzy Cardona está muy feliz en ESPN y en Buenos Aires

Hace 56 mins Por Editor Por









Gracias a su carisma y conocimiento, Lizzy Cardona se convirtió en una de las periodistas preferidas de los televidentes de RCN y WIN Sports en las transmisiones del fútbol profesional colombiano.

La lindísima joven, quien también fue presentadora de Telepacífico Deportes, dejó su natal Cali para cumplir su gran sueño en el exterior: hacer parte del canal ESPN en Argentina.

“Les cuento que me voy adaptando a Buenos Aires, poco a poco se acomoda todo. En el trabajo me he sentido muy bien y todos los días aprendo mucho”, fue el mensaje de la hermosa rubia para sus seguidores a los días de llegar a ese país.

Recuerda aquí a Lizzy Cardona:

