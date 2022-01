Conozca el calendario de Millos en la Liga Femenina BetPlay

Las Embajadoras ya conocen cómo jugarán las 17 fechas de la Liga Femenina que iniciará el 20 de febrero y terminará el 6 de junio.

Después de sortearse la primera fecha de la Liga Femenina BetPlay este lunes, se supo quién será el primer rival de Millonarios Femenino en el comienzo del torneo. El equipo capitalino iniciará su participación visitando al Real Santander.

El equipo dirigido por Álvaro Anzola sigue con los trabajos de pretemporada en su preparación para lo que será el torneo, con el equipo profesional y con las jugadoras que harán parte del club en esta temporada.

Calendario de Las Embajadoras

(Fecha 1) Real Santander vs Millonarios (20/02)

(Fecha 2) Millonarios vs Tolima (27/02)

(Fecha 3) América vs Millonarios (01/03)

(Fecha 4) Millonarios vs Equidad (06/03)

(Fecha 5) Descanso

(Fecha 6) Junior vs Millonarios (16/03)

(Fecha 7) Millonarios vs Nacional (20/03)

(Fecha 8) Bucaramanga vs Millonarios (27/03)

(Fecha 9) Millonarios vs Orsomarso (30/03)

(Fecha 10) Pereira vs Millonarios (03/04)

(Fecha 11) Millonarios vs Huila (06/04)

(Fecha 12) Cali vs Millonarios (13/04)

(Fecha 13) Millonarios vs Santa Fe (17/04)

(Fecha 14) Fortaleza vs Millonarios (24/04)

(Fecha 15) Millonarios vs Medellín (01/05)

(Fecha 16) Llaneros vs Millonarios (04/05)

(Fecha 17) Millonarios vs Cortuluá (08/05)

Aún no se conocen los horarios de los partidos.

¡Tenemos rival para nuestro debut en la Liga Femenina 2022! Ⓜ️⚽️🔝 ¡Enfrentaremos a Real Santander en condición de visitante! ¡VAMOS EMBAJADORAS! pic.twitter.com/Elh5stwUEF — Millonarios FC Femenino (@MFCFem) January 31, 2022