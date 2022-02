Liga Femenina: horarios y partidos de la segunda fecha

La Dimayor confirmó los horarios en los que se jugarán los partidos de la segunda fecha de la Liga Femenina BetPlay.

Una nueva fecha del torneo iniciará este viernes 25 de febrero en horas de la noche con el partido entre La Equidad vs América de Cali. El equipo caleño debutará en la Liga, después de tener descanso en la primera jornada del campeonato.

La fecha terminará el domingo en la ciudad de Barranquilla con el juego entre Junior y Real Santander.

Programación Liga Femenina BetPlay

Viernes 25 de Febrero:

07:00 p.m La Equidad vs América de Cali

07:40 p.m Atlético Huila vs Independiente Santa Fe (Transmisión de Win Sporst/ Win Sports+)

Sábado 26 de Febrero:

11:00 a.m Atlética Bucaramanga vs Llaneros

04:00 p.m Millonarios vs Deportes Tolima

Domingo 27 de Febrero

10:00 a.m Deportivo Pereira vs Fortaleza

11:00 a.m Atlético Nacional vs Cortuluá (Transmisión de Win Sports+)

03:00 p.m Orsomarso vs Independiente Medellín

03:30 Junior vs Real Santander