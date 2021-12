La Copa Libertadores Femenina aumentó sus premios económicos

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol comunicó la noticia que beneficiará a los finalistas del torneo.

La Conmebol sigue apostando al crecimiento del fútbol femenino en el continente. Ahora los premios de las campeonas y subcampeonas de la Copa Libertadores Femenina, se incrementarán. El primer puesto se llevará US $1.500.000 y el segundo lugar US $500.000. Un acontecimiento histórico que engrandecerá la importancia del fútbol femenino en Sudamérica.

El compromiso de la Conmebol con las jugadoras de las diferentes ligas del continente, no solo es de palabra. Los hechos son importantes y esto lo dejó claro Alejandro Domínguez, quien habló de este importante acontecimiento con respeto al fútbol femenino:

“Se expandirá y desarrollará tanto como promovamos su práctica, estimulemos a sus talentos, consolidemos sus competiciones y trabajemos al lado de nuestras jugadoras, árbitras, técnicas y de todas las mujeres que, de una u otra forma, se involucran y conquistan este deporte”.

El compromiso por parte de la Conmebol es firme y se espera que estas decisiones se extiendan a los diferentes países, para que el crecimiento de las ligas y competiciones de femeninas, sigan siendo de gran importancia.

La decisión por parte de a Confederación Sudamericana de Fútbol se tomó gracias al acogimiento que ha tenido el torneo en el continente, pues a pesar de que se juega en un solo país, las estadísticas han demostrado que el apoyo por parte de los aficionados ha sido grande.

La próxima edición de la Copa Libertadores Femenina se jugará con 16 equipos y el torneo se seguirá jugando con el mismo formato. Las fechas estipuladas hasta el momento son del 13 al 28 de octubre y se jugará en Ecuador.

Hay que recordar que por Colombia, Atlético Huila fue campeón del torneo en 2018 y recientemente Independiente Santa Fe fue subcampeón en 2021 frente a su similar se Corinthians.

