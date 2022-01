Juventus, campeón de la Supercopa de Italia femenina

Por tecera vez la Juve se coronó campeón de la competición.

Después de dejar atrás las semifinal frente al Sassuolo al que derrotó en una apretada definición de penales, Juventus se propuso conseguir nuevamente ser campeón y buscar un nuevo título para el club femenino.

Las jugadoras del equipo femenino de Juventus siguen celebrando el título conseguido el fin de semana ante el Milán. El tercer trofeo consecutivo conseguido por el club, que ha tenido la oportunidad de jugar las últimas cuatro finales. El encuento que dejó un marcador de 2-1, contó con los goles de Valentina Bergamaschi (autogol), Cristina Girelli para las locales y el descuento para la visita fue por parte de Christy Grimshaw.

How many #SUP3RSTARS can you fit into a selife? 🤳😂 pic.twitter.com/UAjk8X6Twe

— Juventus Women (@JuventusFCWomen) January 11, 2022