Albeiro Erazo no va más con Independiente Santa Fe Femenino

El director técnico campeón con el club cardenal terminó su contrato y no será renovado.

Aún sin saber por parte de la Dimayor cuándo iniciará y cómo se jugará la Liga Femenina en Colombia, Independiente Santa Fe tendrá que buscar nuevo cuerpo técnico para la temporada 2022. A falta de la confirmación oficial por parte del rojo de la capital, la periodista Salomé Fajardo informó por su cuenta de Twitter, que el entrenador no será más tenido en cuenta por parte de la dirigencia y que su contrato que finalizó en diciembre, no será renovado por parte de Eduardo Méndez.

Por el momento Albeiro Erazo se encuentra disfrutando de sus vacaciones en la ciudad de Neiva y por el momento no tiene ninguna oferta para ser técnico de algún equipo en el país.

Albeiro Erazo fue campeón con el equipo femenino de Independiente Santa Fe en dos oportunidades quedó en la historia del club al conseguir la segunda liga femenina de las leonas y además es el emtrenador que consguió la primera Copa Libetadores para un equipo femenino en el país con el Atlético Huila.

Se espera que pronto Santa Fe eliga el sucesor de Erazo y quien estará al frente del equipo femenino.

