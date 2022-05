UEFA veta a clubes y selecciones de Rusia

El puesto directo de Rusia en la Champions League masculina será para los campeones escoceses.

La UEFA ha confirmado que Rusia no participará en ninguna de las competiciones que organiza la próxima temporada. La medida se aplica a clubes y selecciones nacionales.

De esta forma, la selección femenina del país no estará en la Eurocopa 2022, quedando Portugal en el puesto. En la Liga de Naciones Masculina, los rusos descienden automáticamente a la Liga C.

Para los clubes, el veto involucra a la Champions League, Europa League, Conference League, Youth League y Women’s Champions League.

El puesto directo de Rusia en la Champions League masculina será para el campeón escocés.

El Comité Ejecutivo de la UEFA también ha vetado la posibilidad de que Rusia albergue la Eurocopa 2028 o 2032.

“El Comité Ejecutivo de la UEFA declaró no elegible la candidatura presentada por la Unión de Fútbol de Rusia (FUR) para albergar la UEFA EURO 2028 o la UEFA EURO 2032, de conformidad con el Artículo 16.02 del Reglamento de candidaturas Finales y Fases Finales de la UEFA que establece que cada postor se asegurará de no actuar de manera que pueda poner en peligro a la UEFA, la final de la UEFA o la fase final de la UEFA, cualquier otro postor (o cualquier empleado, funcionario o representante de cualquiera de los anteriores), el procedimiento de candidatura o el fútbol europeo.”

Russia will not participate in this summer’s UEFA Women’s EURO 2022.

Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C.

Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season.

More info: ⬇️

— UEFA (@UEFA) May 2, 2022