Messi lidera el ránking de Forbes de los deportistas mejor pagados del mundo

El ranking de Forbes de los deportistas mejor pagados del mundo tiene un líder sin precedentes. Lionel Messi estuvo en la cima por primera vez, recaudando $130 millones. Con el traspaso al PSG, del total, US$ 75 millones provinieron de sueldos, bonos y premios, mientras que los otros US$ 55 millones provinieron de patrocinios.

LeBron James, subcampeón, se llevó a casa $121,2 millones, con patrocinios que representan $80 millones. Cristiano Ronaldo completa el TOP 3, con ingresos de US$ 115 millones, con salarios en torno a US$ 60 millones y socios comerciales otros US$ 55 millones.

El primer brasileño en la lista, Neymar, fue cuarto con US$ 95 millones, con US$ 70 millones en salarios.

Entre las ligas, la NBA fue la que más se destacó en el TOP 10. Además de LeBron, Stephen Curry ($92,8 millones) es quinto, Kevin Durant ($92,1 millones) es sexto y Giannis Antetokounmpo es décimo (USD) $80,9 millones).

La lista también tiene a Roger Federer en el séptimo lugar con 90,7 millones de dólares. Del monto, sólo US$ 700 mil fueron recaudados al interior de los juzgados. Fuera de ellos, el suizo sigue al alza con una recaudación de US$ 90 millones.

Canelo Álvarez, el nombre más grande del boxeo en la actualidad, se ubicó en el octavo lugar del ranking, impulsado por las bonificaciones de sus peleas (US$ 85 millones). El mexicano recaudó otros US$ 5 millones por publicidad.

El noveno fue la estrella de la NFL Tom Brady, quien ganó 83,9 millones de dólares.