Los clubes patrocinados por Puma en todo el mundo

El catálogo de Puma 2022 reveló los nuevos niveles de contratos que la marca alemana de ropa deportiva ha firmado con clubes de fútbol. No hay variaciones importantes.

Los 14 equipos más importantes de Puma en 2022 son los siguientes: Milán, Borussia Dortmund, Manchester City, Valencia, Borussia Mönchengladbach, Marsella, Rennes, Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe, Krasnodar, Club Libertad, PSV Eindhoven, Chivas y Rayados.

A diferencia de adidas y Nike, Puma ha facilitado la creación de una “pirámide de patrocinios técnicos”, al menos a primera vista. El catálogo de Puma presenta una lista de todos los clubes y federaciones mostrando cuáles son los mejores y cuáles se consideran “Serie B”.

Puma define solo tres niveles de asociación entre equipos de fútbol en su catálogo: Equipos Premium, Equipos estándar y Terceros. Los Equipos Premium son los clubes Puma más importantes, siete en total.

Las empresas estándar son todas aquellas que tienen un contrato directo con Puma (sus kits están diseñados en la sede de Puma): hay 40 bajo contrato. Los clubes de terceros no tienen un contrato directo con Puma, sino con un distribuidor independiente.

Por supuesto, algunos de los equipos estándar de Puma reciben más productos y son más importantes para la marca que otros. Los equipos de Puma de primer nivel incluyen Gladbach, PSV, Slavia Praga, Independiente y Monterrey.

Como se mencionó, los Equipos Premium se encuentran en los niveles más altos de la marca. Actualmente hay siete clubes de este tipo: Chivas, Dortmund, Manchester City, Marsella, Milán , Palmeiras y Valencia.

Todavía en un nivel alto, pero más abajo, hay otras empresas como Gladbach, Independiente, Monterrey, PSV, Slavia Praga, Shkaktar.

En orden, siga los equipos Puma Standard, que tienen un contrato directo con el fabricante alemán. Sus kits están diseñados en la sede de Puma (o al menos con la participación directa de Puma). Entre estos clubes se encuentran Bursaspor, Greuther Fürth y el Sheffield FC (el club de fútbol más antiguo del mundo).

Son clubes que no tienen contrato directo con Puma sino con un tercero que gestiona los contratos por cuenta de la empresa. Entre ellos se encuentran varios equipos de divisiones inferiores como AFC Wimbledon, Carl Zeiss Jena, Holstein Kiel, Viktoria Köln, Sportfreunde Lotte y muchos más.

En lo que respecta al capítulo Nacional, Puma cuenta con varios acuerdos. El más importante es sin duda Italia. El catálogo de Puma incluye actualmente 14 Nacionales de nivel Premium, estos son:

África: Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal

Europa: Austria, República Checa, Islandia, Israel, Italia, Serbia, Suiza

América del Sur: Paraguay, Uruguay

