¿Es cierto que WIN Sports + perdió suscriptores?

El presidente de WIN Sports +, canal Premium para ver el fútbol colombiano, explicó si hubo o no pérdida de suscriptores.

WIN Sports + regresó con el sistema de pagar para ver los contenidos del canal, ya que el producto estelar, gancho para tener suscriptores volvió. El Fútbol Profesional Colombia está de vuelta para este cierre de 2020 y en los meses que faltan los directivos del canal hicieron algunos ajustes.

Por ejemplo, se incluyó en la parrilla de planes el servicio con señal estándar (sin HD). Es ver el canal sin calidad de alta definición a un precio más bajo y para contratar con el respectivo operador de cable. Este servicio ronda por los $20.900 mes.

El HD quedó en $23.900, mientras que la señal online aparece con previo de $29.900. Esta última es la que se paga para ver las dos señales de WIN solamente por internet. De esta manera, el canal se espera recuperar de un 2020 complejo, ya que a causa de la pandemia se trastocaron los planes y metas, ya sea a nivel de contenidos como económicos.

Pese a los tropiezos, existe un parte de tranquilidad por parte del presidente del canal, Jaime Parada. En una entrevista para el diario El Tiempo dijo que “logramos mantener una programación sin tener el producto principal. Logramos mantener los puestos de trabajo que se tenían, eso es satisfactorio, que vuelva el entretenimiento por el bien de la gente y los clubes. Es un respiro para toda la industria del fútbol”.

¿WIN Sports + perdió suscriptores?

Con el regreso del fútbol, dado que veía de seis meses en los cuales no se cobró a los suscriptores que se tenían desde enero de 2020, las cifras de personas que dejaron de estar en WIN Sports (se salieron del plan) no bajó de la forma que podía pensarse. El presidente del canal lo confirmó: “Apenas se nos notificó la suspensión decidimos no cobrar marzo a los suscriptores y la deserción fue muy poca. Creemos que vamos a arrancar con una buena base”, afirmó.

De acuerdo con las directivas del canal, en el primer mes de funcionamiento que tuvo WIN Sports + se lograron casi 200 mil suscriptores.

Lo que si varía de aquí hasta final del año y con repercusiones en las proyecciones trazadas para el 2021 es en las metas de penetración de usuarios. Se afectarán, pero hay tranquilidad desde el canal por lo que se hace. Allí creen que el futbol es el principal entrenamiento del país y por ello esperan más personas que acepten el modelo propuesto.

Por otra parte, a los clubes del fútbol colombiano este año les corresponderá un pago cercano a los 100 mil millones de pesos, que es bastante aproximado con relación a lo pagado en 2019, cuando aún no se implementaba el modelo de suscripción al canal Premium.