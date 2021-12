Barcelona lanza tarjetas coleccionables

El Barcelona logró un acuerdo con Topps, marca especializada en tarjetas coleccionables. El acuerdo firmado es válido hasta 2024.

Los primeros artículos saldrán a la venta en enero. Resalte para una caja premium para coleccionistas con alto poder adquisitivo. Solo habrá 100 unidades a un precio de 1.000 €.

También habrá pegatinas y carteles del equipo actual y algunas de las formaciones históricas del club, con autógrafos de los jugadores. Recientemente, la empresa anunció un acuerdo con la Real Sociedad. En Europa, Topps tiene un acuerdo con la UEFA desde septiembre para lanzar NFT.

Topps entró con fuerza en el fútbol europeo tras el fin de su relación con MLB . El acuerdo actual, firmado en 2018, se extiende hasta 2025, pero no se renovará. La compañía ha sido socia de la liga de béisbol durante 70 años. Los fanáticos deben hacerse cargo de la categoría.

Fundada en 1938, Topps era conocida por comercializar tarjetas coleccionables, incluida la tarjeta Mickey Mantle de 1952, que se vendió por $ 5.2 millones a principios de año. Actualmente, la empresa también tiene contratos con MLS y NHL.

Introducing Topps Total Football… a place to collect, trade and compete using the biggest UEFA Champions League, Europa League & Conference League stars in the world! Once you own a player in game, you can order a physical version of the card. 👀

Releasing worldwide Dec 20th. pic.twitter.com/71M7OXrL77

— Topps (@Topps) December 19, 2021