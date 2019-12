Zlatan Ibrahimovic y el AC Milan: Beneficios más allá del deporte

La llegada de Zlatan Ibrahimovic al AC Milan, donde tendrá su segundo ciclo con el cuadro lombardo, no solo se analiza desde el aporte deportivo del atacante de 38 años. Económicamente las dos partes saldrán beneficiadas.

El club aprovechó pronto el impacto mediático de este fichaje. Con el lema “Iz back” de inmediato fue tendencia en redes sociales. Así mismo, aunque aún no se confirma cuál será el número que usará el atacante, las tiendas ya están listas con el nombre del jugador.

This is not a drill 🔴⚫#IZBACK@Ibra_official pic.twitter.com/7lZuv552N8

— AC Milan (@acmilan) December 27, 2019