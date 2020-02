Hace 1 día Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Chelsea cambia de patrocinador principal. Ya no estará Yokohama. El club oficializó un acuerdo de tres años con la empresa de telecomunicaciones, Three.

La marca, perteneciente al canal BT, asumirá el espacio actualmente ocupado por Yokohama Tire en los uniformes de las categorías masculina, femenina y base. El contrato también incluye la presencia en las plataformas digitales de los Blues, así como la instalación de una red 5G en Stamford Bridge durante el primer año de la asociación.

“La tecnología móvil ha revolucionado la forma en que los clubes y los fanáticos del fútbol interactúan entre sí, lo que hace que Chelsea FC y Three sean socios naturales. Tenemos más de 100 millones de seguidores en las redes sociales y la aplicación oficial, The 5th Stand, tuvo casi cuatro millones de descargas. Transmitimos fútbol femenino en vivo, con los primeros momentos destacados del primer equipo disponible justo después de los juegos”, dijo el director ejecutivo de Chelsea, Guy Laurence.

Vale la pena recordar que el espacio maestro de la camisa del Chelsea iba a quedar libre con el final de la presente temporada, dado que Yokohama no permanecería en su lugar, disminuyendo su categoría de patrocinio dentro del club.

Sin cifras publicadas oficialmente, la prensa británica informa que se espera que pague cerca de los £ 40 millones por temporada que la marca de neumáticos japonesa paga en el contrato actual. Esto aseguraría que Chelsea mantuviera un campo de juego nivelado con Liverpool y Arsenal en términos de ingresos por patrocinio de camisetas, detrás de Manchester United y Manchester City, respectivamente.

“Con Three, encontramos un socio que comparte nuestra pasión por la innovación y estamos encantados de tenerlos a bordo y en nuestras camisas”, agregó Guy.

“Chelsea es una gran oportunidad para Three, ya que compartimos los mismos valores y estamos jugando para ganar. Esta asociación es una excelente manera de comenzar 2020, cuando estamos construyendo la red 5G más rápida del Reino Unido y Chelsea construyendo el mejor equipo. Three tiene suficiente espectro 5G para ubicarnos entre las 10 compañías holding más grandes del mundo y ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio. Queremos estar con el equipo que pueda transmitir este mensaje ganador en los próximos años”, concluyó Dave Dyson, director ejecutivo de Three.

En la camiseta del Chelsea, además de Nike en el suministro de equipamiento deportivo, el fabricante de automóviles Hyundai aparece en la manga izquierda.