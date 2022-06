Selección Perú: ¿se va o se queda Ricardo Gareca?

Ricardo Gareca y sus dirigidos no lograron el objetivo de clasificar al Mundial de Catar 2022 y desde entonces no se sabe qué será el futuro del argentino.

A pesar de tener la posibilidad de ganar un cupo para la Copa del Mundo, Perú perdió en el repechaje su partido frente a Australia en la definición desde el punto penal y finalmente solo cuatro selecciones sudamericanas jugarán el torneo que se llevará a cabo en Catar del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

Según se pudo conocer por parte de la Federación Peruana de Fútbol la idea es que el director técnico se quede en la selección. “Queremos sí o sí que él continúe al frente de la selección nacional absoluta”, confirmó el presidente de la federación. Hasta el momento no se sabe qué piensa el entrenador que ya llevó a Perú a un Mundial y que además estuvo sonando en su momento para llegar a la Selección Colombia.

Antes de que se jugar el partido por el repechaje se rumoró que de no conseguir el paso al Mundial, Gareca no seguiría al frente de Perú y su ciclo terminaría. Sin embargo aún no está clara la situación, pues los directivos peruanos dejarán pasar un tiempo pertinente para que Ricardo pueda pensar y tomar la decisión y comunicar si continua o no.

+FIFA: listas las sedes para el Mundial del 2026

+Deportes Tolima: precios de la boletería para la final frente a Nacional

Todo indica que la decisión se sabrá a final del mes de junio y que pase lo que pase no se borrará pronto la tristeza de la derrota sufrida en Doha. Hay que recordar que Perú estuvo en el Mundial de Rusia 2018 y que de no quedarse Gareca, iniciará un nuevo proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026.