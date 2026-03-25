La Selección Colombia afronta un nuevo reto en su preparación rumbo al Mundial 2026 con un amistoso exigente frente a Croacia. El compromiso se disputará en el Camping World Stadium y será una oportunidad clave para ajustar detalles tácticos y evaluar el rendimiento del equipo ante un rival de alto nivel.

El duelo llega en un contexto particular, ya que el calendario obliga a la Tricolor a disputar dos partidos en un corto periodo de tiempo. Esto condiciona las decisiones del cuerpo técnico, que deberá gestionar cargas físicas y rotaciones pensando en el siguiente encuentro frente a Francia.

Néstor Lorenzo anticipa cambios en la formación de la Selección Colombia

En la previa del compromiso, el entrenador Néstor Lorenzo fue claro sobre las dificultades del calendario. El técnico expresó su inconformidad con la cercanía entre partidos, destacando el impacto que esto tiene en el rendimiento físico de los jugadores.

“Lo único negativo es que jugamos en dos días y medio con Croacia y Francia. No nos gusta eso, se desvirtúa un poco la parte física de los jugadores y seguramente nos van a obligar a hacer muchos cambios”, afirmó el entrenador.

Estas declaraciones dejan claro que el equipo no será el mismo en ambos partidos y que el duelo ante Croacia servirá también para observar variantes dentro del plantel.

Probable alineación de Colombia vs Croacia

Pensando en este contexto, la Selección Colombia tendría una formación titular con equilibrio entre experiencia y actualidad en clubes.

Este sería el once inicial probable:

Arquero: Álvaro Montero

Álvaro Montero Defensores: Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Jánner Lucumí y Juan David Cabal

Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Jánner Lucumí y Juan David Cabal Mediocampistas: Jéfferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz

Jéfferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz Delantero: Jhon Córdoba.

El equipo mantiene una base sólida en defensa, con centrales que han sido habituales en el proceso y laterales con experiencia internacional. En el mediocampo, la presencia de jugadores como Lerma y Ríos aporta equilibrio, mientras que James y Luis Díaz lideran la generación de juego.

El rol de las figuras en el amistoso ante Croacia

Uno de los puntos más destacados de esta alineación es la presencia de referentes ofensivos que marcan diferencia en el último tercio del campo. James Rodríguez aparece como el eje creativo del equipo, encargado de conectar el mediocampo con el ataque. Su visión y capacidad de pase serán claves para generar oportunidades.

Por su parte, Luis Díaz será uno de los principales argumentos ofensivos por las bandas. Su velocidad, desequilibrio y capacidad de uno contra uno lo convierten en una pieza fundamental en el esquema. En ataque, Jhon Córdoba tendrá la responsabilidad de liderar la referencia en el área, aportando presencia física y capacidad de definición.

Un amistoso clave en la preparación de Colombia

El partido frente a Croacia representa más que un simple amistoso. Es una prueba de alto nivel ante una selección europea que ha demostrado competitividad en torneos internacionales recientes.

Además, el contexto del calendario obliga a Colombia a evaluar variantes y alternativas en su nómina. La posibilidad de realizar cambios en el siguiente partido ante Francia hace que este encuentro sea una oportunidad para que varios jugadores sumen minutos y se consoliden dentro del proceso.

La Tricolor continúa así su preparación con la mira puesta en el Mundial 2026, afinando detalles en cada presentación y buscando llegar en óptimas condiciones a la gran cita del fútbol internacional.