¡Se repetirá el sorteo de la UEFA Champions League! Atención al nuevo horario

Este viernes de llevó a cabo el sorteo de la Champions League y la Europa League, la cual definió los cruces luego de la fase de grupos. Sin embargo, este se repetirá.

Hubo varias inexactitudes al momento del sorteo, razón por la que a partir de las 9:00 a.m. (hora colombiana) se realizará nuevamente. Así lo confirmó la UEFA.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.

— UEFA (@UEFA) December 13, 2021