Partido de campanillas entre dos poderosos e históricos de la Serie A que se verán las caras en un Stadio Olímpico de la capital italiana que promete arder. El choque entre AS Roma y Juventus definirá en buena medida el último cupo para la Champions League 2026-2027. La ‘Juve’ llega golpeada tras su eliminación en la actual Champions y con señales de desgaste físico, mientras que el conjunto romano arriba motivado por seguir con vida en la carrera por la Europa League y sostener una muy buena campaña en el torneo local.

Roma vs Juve: Canales de Televisión y plataformas Online para VER HOY EN VIVO

Colombia: 2:45 p.m. | ESPN y Disney +

2:45 p.m. | ESPN y Disney + España: 8:45 p.m. | DAZN

8:45 p.m. | DAZN Argentina: 4:45 p.m. | ESPN y Disney +

4:45 p.m. | ESPN y Disney + Miami: 2:45 p.m. | DAZN

2:45 p.m. | DAZN Italia: 8:45 p.m. | Sky Sports y RAI

8:45 p.m. | Sky Sports y RAI México: 1:45 p.m. | Disney + Premium

Roma, sólida en defensa y firme en la tabla

El equipo dirigido por Gian Piero Gasperini deberá afrontar el compromiso con bajas sensibles: Artem Dovbyk, Mario Hermoso, Matías Soulé, Evan Ferguson y Stephan El Shaarawy no estarán disponibles por lesión.

Aun así, los números respaldan el trabajo romano. Con apenas 16 goles encajados en 26 partidos, la AS Roma es el conjunto menos vulnerado de la Serie A. Además, sus 16 victorias en esta fase del campeonato igualan un registro que no alcanzaba desde la temporada 2016/17.

La reciente goleada 3-0 frente al Cremonese, con tantos de Bryan Cristante, Evan N’Dicka y Niccolò Pisilli, reforzó su candidatura europea. Con 50 puntos y ubicada en la cuarta posición, Roma mantiene una ventaja de cuatro unidades sobre su rival directo en esta jornada.

Juventus, urgida de reacción

El panorama en la Juventus es más complejo. La derrota 2-0 ante el Como profundizó una racha negativa que ya suma tres partidos sin ganar, con dos caídas consecutivas y un empate. El equipo de Turín ocupa la quinta casilla con 46 puntos, en zona de Europa League, y necesita sumar para no alejarse del objetivo continental.

Además del bajón deportivo, hay movimientos en la planificación futura. La dirigencia decidió que no contará con Zhegrova para la próxima temporada, pese a haber invertido 15 millones de euros en su fichaje el pasado verano. Con escasas oportunidades bajo la conducción de Luciano Spalletti, y con competencia directa en las bandas como Kenan Yildiz o Conceiçao, el jugador estaría cerca de salir en el próximo mercado.

Roma vs Juve: posibles alineaciones

AS Roma (3-4-2-1):

Mile Svilar; Gianluca Mancini, Evan N’Dicka, Daniele Ghilardi; Mehmet Zeki Celik, Bryan Cristante, Kouadio Koné, Wesley; Bryan Zaragoza, Lorenzo Pellegrini; Donyell Malen.

Entrenador: Gian Piero Gasperini.

Juventus FC (4-2-3-1):

Mattia Perin; Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Lloyd Kelly, Andrea Cambiaso; Khéphren Thuram-Ulien, Teun Koopmeiners; Chico Conceicao, Weston McKennie, Kenan Yildiz; Jonathan David.

Entrenador: Luciano Spalletti.