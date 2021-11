¿Qué tan cerca está Carlos Queiroz de llegar a Catar 2022?

Carlos Queiroz fue el DT que inició el camino a Catar 2022 de la Selección Colombia. Dirigió 4 partidos y se fue (4 puntos). Llegó a Egipto con la Eliminatoria ya avanzada. Dirigió un par de partidos claves en los que dicha selección consiguió el cupo en la tercera ronda. ¡Es la definitiva! Se jugará todo en 2 partidos.

La Eliminatoria en África se juega en varias rondas. Tiene un par de fases de grupos. Ya terminó la última de ellas, con Egipto siendo el líder de la que le tocó. Gracias a eso avanzó a la última instancia, ya con Carlos Queiroz consolidado como DT. Con él se lograron un par de triunfos importantes para pasar la ronda en la que compitió con Gabón, Libia y Angola.

En África quedan 10 equipos clasificados a la última instancia: Nigeria, Camerún, Marruecos, Senegal, Egipto, Túnez, Argelia, Ghana, Malí y RD Congo. Serán 5 los clasificados a Catar 2022 y se definirán a través de enfrentamientos directos. Serán en ida y vuelta. Los ganadores obtendrán el cupo en la Copa del Mundo.

Los bombos de los Playoffs se hicieron en base al Ranking FIFA. Ya se sabe quiénes están en el Bombo 1 y el Bombo 2. Queda pendiente el sorteo para definir los cruces. Se hará el 18 de diciembre y los partidos se disputarán en marzo.

Está pendiente la resolución tras reclamo de Benín debido a que en el partido contra RD Congo, este equipo tuvo una falta al reglamento haciendo 4 cambios en 4 momentos diferentes. Así que su rival de turno solicitó los puntos. Si se los dan o no debe definirse en el próximo mes. De momento los bombos son:

Bombo 1: Nigeria, Argelia, Túnez, Marruecos y Senegal

Bombo 2: Egipto, Camerún, Ghana, Malí y RD Congo.

Several victories today: another winning result, top of the group with 14 points and undefeated, new players on the pitch gaining experience and all players available for the future. One step forward. Thank you, Boys! And congratulations Egypt!

Let's get ready for the next game. pic.twitter.com/NkZd4z4OPC

— Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) November 16, 2021