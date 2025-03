Villarreal recibe al Real Madrid en un partido sin margen de error. Luego del duro episodio en los octavos de final de la UEFA Champions League, los dirigidos por Carlo Ancelotti no pueden dejar pasar más puntos si quieres estar cerca de los primeros lugares en la tabla de posiciones. El juego será este sábado desde las 18:30 horario peninsular en el Estadi de la Cerámica. Conoce qué canales de TV transmiten el enfrentamiento por la jornada 28 de LaLiga EA Sports, y dónde seguirlo vía streaming online.

¿Qué canales transmite el Villarreal vs. Real Madrid por LaLiga?

Revisa la guía de televisión que transmitirá el partido entre Villarreal vs. Real Madrid este sábado 15 de marzo desde España, México, Estados Unidos, Argentina y resto de Sudamérica.

PAÍSES CANALES TV España M+ La Liga México Sky Sports Estados Unidos ESPN Deportes Argentina ESPN

¿Dónde ver Villarreal vs. Real Madrid en directo vía streaming online?

Si cuentas con cualquier dispositivo móvil y quieres seguir la transmisión del partido Villarreal vs. Real Madrid, te compartimos las opciones streaming online para verlo desde España, México, Estados Unidos, Argentina y resto de Sudamérica.

PAÍSES STREAMING ONLINE España Movistar Plus+ México Izzi Go Estados Unidos ESPN+ , Fubo Argentina y resto de Sudamérica Disney+

Si vives en España y no te quieres perder el enfrentamiento entre Villarreal – Real Madrid por la jornada 28 de LaLiga EA Sports, podrás disfrutarlo en directo en televisión a través de M+ LaLiga TV (Movistar Plus+ 54; Orange 110), M+ LaLiga TV 2 (Movistar Plus+ 57; Orange 112) y M+ LaLiga TV UHD (Movistar Plus+ 440; Orange 111).