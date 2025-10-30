La expectativa en todo el continente está en su punto máximo. Todo futbolero en Sudamérica quiere ver si el poderoso Palmeiras podrá revertir en su campo el 3-0 en contra encajado la semana pasada en suelo ecuatoriano. Liga de Quito, por su parte, llega con tranquilidad por la ventaja conseguida, pero no confiados, pues saben que para sellar su clasificación a la gran final deberán estar muy atentos esta noche en Sao Paulo, especialmente en los primeros minutos del juego.

Copa Libertadores HOY: Mira EN VIVO y Online Palmeiras vs Liga

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 p.m. | ESPN y Disney+

7:30 p.m. | ESPN y Disney+ Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 9:30 p.m. | ESPN y Disney+

9:30 p.m. | ESPN y Disney+ México y Estados Unidos: 6:30 p.m. | ESPN 2 y Disney+ Premium

6:30 p.m. | ESPN 2 y Disney+ Premium España y suroeste de Europa: 1:30 a.m. del viernes | DAZN

“Prepárense para una noche mágica”, promete Abel Ferreira

“Somos el equipo de las remontadas, prepárense para una noche mágica”, aseguró Abel Ferreira, técnico de Palmeiras, en la previa del partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores, donde su equipo necesita una gesta épica para revertir el 3-0 sufrido en la altura de Quito.

El Verdao vivió una pesadilla en el primer duelo y antes del descanso ya había encajado los tres goles. Sin embargo, la plantilla brasileña confía en que su estadio y su hinchada sean factores determinantes. Liga de Quito llega con una ventaja sólida, sustentada en su solidez defensiva: no ha recibido goles en sus últimos cuatro encuentros del torneo continental.

Cómo llegan Palmeiras y Liga de Quito al duelo de la Copa Libertadores

Palmeiras viene de empatar 0-0 ante Cruzeiro por el Brasileirao, resultado que le permitió mantenerse en el liderato. Su técnico esperará hasta última hora por Aníbal Moreno, pieza clave en el mediocampo, mientras que el resto de la nómina sería similar a la de la ida.

En cambio, Liga de Quito tuvo descanso en la liga ecuatoriana por la postergación del duelo ante Independiente del Valle, lo que le permitió llegar con mayor recuperación física. “Si bien tenemos una buena ventaja, afrontamos este siguiente partido como si el marcador estuviera 0-0”, afirmó Eduardo Álvarez, director deportivo del conjunto albo.

El equipo dirigido por Tiago Nunes buscará mantener la misma solidez que lo llevó a eliminar a Botafogo y Sao Paulo en rondas anteriores.

Palmeiras vs Liga de Quito: Alineaciones probables

Palmeiras:

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Maurício, Felipe Anderson; Flaco López y Vítor Roque.

Director Técnico: Abel Ferreira.

Liga de Quito:

Alexander Domínguez; Leonel Quiñónez, Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero, Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Yeltzin Enrique; Michael Estrada y Alexander Alvarado.

Director Técnico: Tiago Nunes.