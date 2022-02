Oficial: La FIFA y la UEFA suspenden deportivamente a Rusia

La FIFA y la UEFA siguen tomando decisiones en el fútbol ante la guerra iniciada por Rusia a Ucrania desde hace 5 días.

La FIFA y la UEFA informaron oficialmente que la Selección de Rusia y los equipos de este país no podrá participar en ninguna competición; la decisión se tomó por los comités de ambos entes. La noticia se da después de que se generara el conflicto entre Rusia y Ucrania.

“La FIFA y la UEFA han decidido hoy conjuntamente que todos los equipos rusos, ya sean equipos representativos nacionales o equipos de clubes, serán suspendidos de participar en las competiciones hasta nuevo aviso”

El fin de semana el presidente Gianni Infantino ya se había expresado sobre el tema, esperando que la situación mejorara, pero no confirmó nada. Además las Federaciones de Polonia, Suecia y República Checa habían hecho un llamado a la FIFA, para que no se jugará el repechaje europeo al Mundial de Catar 2022 en el país Ruso.

Esta es una de las drásticas decisiones que sean tomado en el fútbol mundial. Se suma al cambio de sede de la final de la Champions League que se jugará el 28 de mayo. Ahora se disputará en Francia luego de la determinación de quitarle la oportunidad a la ciudad de San Petersburgo.

Otra de las sanciones para Rusia por parte de la FIFA fue la decisión de no dejarle usar su bandera e himno durante los encuentros en los que participe.

