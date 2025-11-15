En su preparación rumbo a la Copa del Mundo, la Selección de México afronta un examen de alto nivel frente a Uruguay, una potencia sudamericana con gran presente competitivo. Este duelo amistoso se disputará este sábado 15 de noviembre de 2025 en el Estadio TSM Corona de Torreón, Coahuila, en una jornada clave para ajustar conceptos, ganar confianza y evaluar variantes antes del máximo reto mundialista.

México vs Uruguay: horarios y señales abiertas del amistoso internacional

MÉXICO

7:00 p.m.

Canal 5

Azteca 7

TUDN

ESTADOS UNIDOS

8:00 p.m.

Univisión

TUDN

VIX

COLOMBIA

8:00 p.m.

Sin transmisión

ESPAÑA

2:00 a.m.

DAZN

Streaming:

VIX Premium

México busca reencontrarse en esta Fecha FIFA

La Selección Mexicana afronta este compromiso con la necesidad de recuperar sensaciones. El equipo dirigido por Javier Aguirre acumula cuatro juegos sin ganar entre sorteos amistosos y choques de preparación frente a Japón, Corea del Sur, Ecuador y la derrota más reciente ante Colombia. Además, asume esta Fecha FIFA con varias ausencias importantes como Santiago Giménez, César Huerta y Julián Quiñones, lo que obliga al cuerpo técnico a probar alternativas.

Del otro lado, la lotería futbolera favorece a una Uruguay en gran momento. La Celeste llega con cinco partidos invicto y con triunfos sólidos frente a República Dominicana y Uzbekistán. Ambos equipos se vieron por última vez en junio de 2024, cuando los uruguayos golearon 4-0 al Tri en un amistoso internacional.

La Laguna se prepara para un duelo de alto impacto

La Comarca Lagunera vive un ambiente especial ante el regreso del Tri al TSM. Este encuentro marca la cuarta ocasión en que el estadio recibe a la Selección Mexicana y la primera aparición de Uruguay en este escenario. El equipo de Marcelo Bielsa completó una semana de trabajo en Torreón, combinando jugadores experimentados con jóvenes convocados para este ciclo.

Con menos de 300 boletos disponibles, el ambiente previo es intenso y la expectativa crece para un choque que colocará a La Laguna en el centro de atención de México y Uruguay.

Historia del Tricolor en el TSM Corona

La relación del Tri con la Comarca Lagunera tiene un recorrido especial. El TSM ha sido sede tanto de amistosos como de partidos oficiales desde su inauguración en 2009.

La última visita de la Selección Mayor fue el 11 de junio de 2022, cuando México goleó 3-0 a Surinam por la Concacaf Nations League gracias a los tantos de Israel Reyes, Henry Martín y Erick Sánchez.

El primer partido del Tri en el nuevo estadio ocurrió el 17 de marzo de 2010, un amistoso ante Corea del Norte que terminó 2-1 con anotaciones de Cuauhtémoc Blanco y Javier «Chicharito» Hernández.