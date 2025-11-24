El fútbol mundial volvió a vivir un fin de semana marcado por la vigencia inagotable de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos jugadores más determinantes de todos los tiempos. A sus edades, lejos de desacelerar, continúan sumando goles, asistencias y marcas históricas que siguen ampliando una rivalidad irrepetible. Tanto en Arabia Saudita como en Estados Unidos, ambos volvieron a aparecer en momentos decisivos para sus clubes, actualizando cifras que hoy parecen inalcanzables para cualquier otro futbolista.

Al 23 de noviembre, sus registros oficiales vuelven a moverse: Cristiano más cerca de los mil goles que de los 900 y Messi acercándose al club de los 900 tantos, con una temporada estelar en Inter Miami. Dos leyendas que, incluso en la recta final de sus carreras, continúan escribiendo capítulos que seguirán vigentes durante décadas.

Cristiano Ronaldo: 954 goles oficiales y un récord sin precedentes

Cristiano Ronaldo volvió a marcar en la liga saudí, alcanzando una cifra astronómica: 954 goles oficiales, la más alta en la historia del fútbol profesional. Ningún jugador, en más de un siglo de registros, se ha acercado a ese número.

Gol decisivo con Al Nassr en Arabia Saudita

El portugués anotó el cuarto gol en la victoria 4-1 de Al Nassr sobre Al Khaleej. ¡UN GOLAZO DE CHILENA! Así suma:

10 goles en 9 partidos de la liga saudí

de la liga saudí 11 goles en 12 partidos en la temporada 2025

Su vigencia ofensiva sigue siendo extraordinaria, con una media goleadora superior a la de muchos delanteros en su mejor época.

Los números totales de Cristiano Ronaldo

954 goles oficiales

259 asistencias

1298 partidos disputados

Cristiano combina eficacia, longevidad y regularidad en cifras nunca vistas. No solo es el mayor goleador de la historia: también es uno de los futbolistas con más participaciones directas en gol.

Lionel Messi: 895 goles oficiales y una temporada histórica en Inter Miami

Lionel Messi también hizo de las suyas en Estados Unidos. En la semifinal de conferencia de la MLS, anotó el primer gol del 0-4 ante FC Cincinnati, además de repartir tres asistencias, liderando a Inter Miami a otra final.

Con ese tanto, Messi llegó a 895 goles oficiales y continúa acercándose al exclusivo club de los 900, una barrera que solo Cristiano ha logrado superar.

Messi en modo MVP durante 2025

La temporada del argentino ya es extraordinaria por donde se mire:

43 goles en 47 partidos

Repartidos en las distintas competencias del club:

Repartidos en las distintas competencias del club: MLS: 35 goles

35 goles Leagues Cup: 2 goles

2 goles Liga de Campeones Concacaf: 5 goles

5 goles Mundial de Clubes: 1 gol

Y su aporte no se limita al gol: en el partido ante Cincinnati sumó 3 asistencias, reafirmando su carácter total como creador y finalizador.

Récords históricos en Inter Miami

Messi ya es el jugador más importante en la historia del club:

Máximo goleador: 77 goles

77 goles Máximo asistente: 40 asistencias

Su impacto en la franquicia cambió por completo el destino deportivo del equipo estadounidense.

Goles, asistencias y récords: una rivalidad eterna

Cada fin de semana, Messi y Cristiano siguen demostrando que su competencia no depende de ligas, clubes o continentes. Ambos continúan aumentando cifras que redefinen los límites de la excelencia futbolística. Con nuevas marcas anotadas este 23 de noviembre, la historia vuelve a quedar clara: no habrá otros como ellos.