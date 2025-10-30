Desde su llegada al Bayern Múnich, Luis Díaz no ha hecho más que confirmar lo que el club alemán esperaba de él: un extremo desequilibrante, determinante y con impacto inmediato. En 14 partidos con la camiseta bávara, el colombiano no solo ha ganado todos los encuentros disputados, sino que ha logrado cifras que lo ponen al nivel de los mejores del planeta.

La temporada 2025-26 está siendo el escenario ideal para que el tridente ofensivo del Bayern, conformado por Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, sea considerado el más efectivo del mundo en la actualidad. Juntos están pulverizando defensas. Y cada uno aporta goles y asistencias que se traducen en victorias aplastantes para el club dirigido por Vincent Kompany.

Las cifras de Luis Díaz en su primera temporada con Bayern Múnich

En sus primeros 14 partidos oficiales con el Bayern, Luis Díaz ha marcado 9 goles y entregado 7 asistencias, participando directamente en 16 anotaciones. Lo más impresionante: ha sido titular en todos los partidos y ha estado presente en las 14 victorias consecutivas del equipo, incluyendo partidos en Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania.

Sus goles están distribuidos así:

Bundesliga: 6 goles en 8 partidos

6 goles en 8 partidos Champions League: 1 gol en 3 partidos

1 gol en 3 partidos Supercopa de Alemania: 1 gol en un partido

1 gol en un partido Copa de Alemania: 1 gol en 2 partidos

En asistencias, ha sido clave habilitando a sus compañeros, especialmente a Harry Kane, con quien ha generado una sociedad temible en el último tercio del campo.

El tridente ofensivo más productivo del mundo actualmente es del Bayern Múnich

La combinación de Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise ha sido demoledora. En conjunto, este trío suma:

42 goles

15 asistencias

Un total de 57 participaciones directas en goles en lo que va de temporada. El detalle por jugador es el siguiente:

Harry Kane: 25 goles y 3 asistencias

25 goles y 3 asistencias Luis Díaz: 9 goles y 7 asistencias

9 goles y 7 asistencias Michael Olise: 8 goles y 5 asistencias

Este tridente ha sido protagonista en todos los torneos en los que compite el Bayern y ha sido responsable de más del 70% de los goles del equipo en la temporada. En términos de promedio, Luis Díaz participa en más de un gol por partido, lo que lo convierte en uno de los más eficientes del momento.

Luis Díaz: goles en todas las competencias de la temporada del Bayern

Una muestra de la rápida adaptación de Luis Díaz al fútbol alemán es que ya ha marcado en cada una de las competencias oficiales que ha jugado con el Bayern. La más reciente anotación la hizo en la victoria 4-1 sobre FC Köln, en la Copa de Alemania. Ese era el gol que le faltaba para completar su cuota goleadora en todos los torneos.

Con ese tanto, se unió al selecto grupo de jugadores del club que han dejado huella en todas las competiciones en una misma temporada, una hazaña reservada para atacantes de élite.

El impacto silencioso que marca diferencia

Aunque Harry Kane es quien lidera la tabla de goleadores del equipo y acapara buena parte de los reflectores, Luis Díaz es quien ha marcado la diferencia con su regularidad, inteligencia para asociarse y desequilibrio en el uno contra uno. No solo anota: también construye jugadas, rompe líneas defensivas y crea espacios para sus compañeros.

En una temporada en la que el Bayern busca reconquistar Europa, el papel de Lucho Díaz será fundamental. Ya empezó a marcar en la Champions League y ha sido decisivo en la Bundesliga. A medida que avanzan los partidos, su influencia crece y su nombre empieza a sonar cada vez más fuerte como uno de los fichajes más acertados del mercado.

Un tridente con ambiciones de títulos

Con la contundencia ofensiva que están mostrando Luis Díaz, Kane y Olise, las aspiraciones del Bayern Múnich van más allá del dominio local. El equipo bávaro apunta a ser protagonista en todas las competiciones y cuenta con un tridente que se complementa a la perfección: potencia, técnica, velocidad y definición.

En ese panorama, Luis Díaz es una pieza fundamental, no solo por sus números, sino por el juego colectivo y el equilibrio que aporta. Desde su llegada, el Bayern ha ganado absolutamente todos los partidos que ha disputado. El colombiano ya tiene un título (Supercopa de Alemania), y está encaminado a pelear por todo.