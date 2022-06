Los memes que deja la separación de Shakira y Piqué

La cantante colombiana anunció su separación del defensor del Barcelona y los memes en las redes sociales no perdonaron.

Luego de más de una década de relación, una de las parejas más célebres del mundo comunicó que no van más. Piqué ya vive como soltero, Shakira ya no quiere saber más nada y se están divorciando. Por supuesto, los memes y las burlas no tardaron en llegar.

Es una noticia que impactó al planeta entero. La mayoría de memes van por el lado de las nuevas canciones de desamor que escribirá la artista barranquillera y sobre una supuesta infidelidad del futbolista español. Muchos están tristes, pero otros se divierten con el divorcio de Shakira y Piqué.

Los memes que deja el divorcio

yo despues de enterarme que pique le fue infiel a shakira: pic.twitter.com/JKQRT2wlX6 — wos🦖 (@C4NGUR0) June 1, 2022

Shakira despertando de su siesta y viendo que ya todo el mundo le está buscando marido nuevo: pic.twitter.com/dwrPX0NwGZ — Andy (@ImAnotherAndy) June 3, 2022

Se imaginan a Shakira triste escuchando Antología de Shakira pic.twitter.com/HNCslkU6oS — ♡ (@thaisviterie) June 3, 2022

*Shakira y Pique anuncian su separación* Henry Cavill y Chris Evans: pic.twitter.com/qi35BqxHNE — Nebula Atolli ❤️✨ (@nebula_atolli) June 4, 2022