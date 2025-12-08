El panorama ofensivo del Liverpool FC ha dado un giro inesperado en las últimas semanas. Las señales de descontento de Mohamed Salah encendieron las alarmas en la institución inglesa, que ya trabaja para anticiparse a un eventual adiós. La directiva prepara una operación cercana a los 150 millones de euros para asegurar a su nuevo referente en ataque y evitar una transición traumática en la banda derecha.

Liverpool FC acelera por Désiré Doué, su nueva prioridad

La situación deportiva de Mohamed Salah se volvió tema central en Anfield. Su visible frustración en los recientes compromisos, sumada a una participación decreciente, llevó al club a actuar con rapidez. En ese escenario, surgió un nombre que seduce a la cúpula deportiva: Désiré Doué, una de las mayores joyas del Paris Saint-Germain.

Doué, extremo de 20 años, se ajusta al modelo que busca el Liverpool FC: joven, explosivo, hábil en espacios reducidos y con capacidad para jugar por ambas bandas. Su madurez competitiva, pese a su edad, lo convirtió en uno de los talentos franceses más vigilados por la élite europea.

Desde Francia, el PSG considera al jugador como parte de su proyecto de futuro, pero una oferta de 150 millones sería difícil de ignorar, especialmente porque el futbolista ve con buenos ojos un rol más protagónico.

Mohamed Salah: un futuro que genera dudas

En el entorno del Liverpool FC crecen las dudas respecto al futuro de Mohamed Salah, aún símbolo del club, pero con un rol que se ha ido diluyendo. Su participación reducida, ciertos gestos de molestia y una relación menos sólida con el cuerpo técnico han alimentado la expectativa de una posible salida.

El club no quiere esperar a que la situación se complique y prefiere adelantarse a cualquier escenario. De ahí el impulso por cerrar el fichaje de Doué antes de que se abra otra puerta en el mercado.

Désiré Doué, una apuesta estratégica para hoy y para mañana

Dentro de la planificación deportiva, el perfil de Désiré Doué representa un híbrido perfecto entre presente y futuro. Puede aportar desequilibrio inmediato, pero también proyectarse como figura a largo plazo. Su consistencia en el Paris Saint-Germain, pese a su corta edad, respalda su candidatura como inversión de altísimo impacto.

Para el Liverpool FC, un movimiento de este tamaño responde a la necesidad de competir en igualdad de condiciones con los gigantes de Europa. La posible salida de Salah obligaría a una reacción contundente, y Doué aparece como la alternativa más sólida.

Un movimiento que puede sacudir el mercado europeo

El interés inglés ya genera debate en Inglaterra y Francia. Para muchos aficionados, una eventual despedida de Mohamed Salah marcaría el fin de una era, mientras que la llegada de Désiré Doué sería el inicio de un nuevo ciclo ofensivo. Para el PSG, aceptar la negociación permitiría reinvertir en su propio proyecto, aunque perdería a uno de sus talentos más proyectables.

Los próximos días serán decisivos. Lo único claro es que el Liverpool FC está decidido a ir fuerte por Doué y a blindar su futuro ofensivo para evitar una reconstrucción dolorosa.