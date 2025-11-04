Será un duelo entre dos conjuntos que atraviesan momentos completamente diferentes. En una esquina estará el Real Madrid, que tendría una temporada perfecta de no ser por la goleada sufrida ante el Atlético en LaLiga. Aquel tropiezo no alteró el rumbo de los dirigidos por Xabi Alonso, que desde entonces solo conocen victorias, marchan líderes del torneo español y llegan entonados tras imponerse al Barcelona en el clásico doméstico y a la Juventus en la Liga de Campeones.

Liverpool vs Real Madrid: horarios, canales y transmisiones Streaming HOY

España: 9:00 p.m. | Movistar Liga de Campeones (Movistar Plus+) y Orange Fútbol 1

9:00 p.m. | Movistar Liga de Campeones (Movistar Plus+) y Orange Fútbol 1 Colombia: 3:00 p.m. | ESPN 2 y Disney+

3:00 p.m. | ESPN 2 y Disney+ Argentina: 5:00 p.m. | FOX Sports y Plan Premium Disney+

5:00 p.m. | FOX Sports y Plan Premium Disney+ México: 2:00 p.m. | TNT Sports y HBO MAX

2:00 p.m. | TNT Sports y HBO MAX Miami (EE. UU.): 3:00 p.m. | Paramount+, TUDN, ViX Premium y Univisión

Real Madrid, con puntaje ideal y bajas sensibles

El Real Madrid llega con puntaje perfecto en la actual Champions League, siendo uno de los cinco líderes junto a PSG, Bayern Munich, Inter y Arsenal. Una victoria en Anfield podría acercarlo a los cuartos de final, aunque una derrota lo dejaría en una posición incómoda de cara a su próximo duelo frente al Manchester City.

Los merengues no podrán contar con el argentino Franco Mastantuono, baja por pubalgia, ni con Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger, todos lesionados. Pese a ello, el plantel de Xabi Alonso mantiene un rendimiento notable, sustentado en la jerarquía de Bellingham, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

Liverpool, crisis futbolística y presión máxima en Anfield

En la otra orilla aparece un Liverpool que no vive su mejor momento. Tras invertir más de US$ 500 millones en fichajes, el equipo de Arne Slot inició la temporada como candidato a todo, pero en noviembre sufre una crisis que lo ha llevado a perder seis de los últimos ocho partidos.

Los Reds se encuentran en zona de repechaje en la Champions, terceros en la Premier League a siete puntos del líder y eliminados de la Carabao Cup. Ahora, con dos compromisos consecutivos en Anfield, se juega su futuro europeo: si suma los seis puntos, volverá al grupo de los ocho mejores; si vuelve a tropezar, podría quedar condenado al playoff.

Xabi Alonso regresa a Anfield: el héroe del milagro de Estambul

Más allá del contexto competitivo, el partido tiene un valor emocional especial. Xabi Alonso vuelve al escenario donde vivió una de las noches más épicas de su carrera: la final de la Champions League 2004/2005, conocida como el milagro de Estambul.

Aquel Liverpool dirigido por Rafael Benítez contaba con una fuerte base española: Luis García, Josemi, Antonio Núñez y el propio Xabi Alonso, quien marcó el gol del empate 3-3 ante el AC Milan antes de la consagración por penales. Fue una remontada legendaria que selló el espíritu europeo del club y convirtió al mediocampista vasco en ídolo de la afición red.

Ahora, dos décadas después, Xabi Alonso regresa a Anfield como entrenador del Real Madrid, dispuesto a buscar los tres puntos frente al equipo que alguna vez lideró en el campo.

Liverpool vs Real Madrid: posibles alineaciones

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Ekitike y Gakpo.

Director Técnico: Arne Slot

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga; Güler, Bellingham, Vinícius; Mbappé.

Director Técnico: Xabi Alonso