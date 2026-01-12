La FA Cup vuelve a escena con una tercera ronda que ya ha dejado varias sorpresas, y el Liverpool intentará evitar cualquier sobresalto cuando reciba este lunes al Barnsley en Anfield. El conjunto de Rojo, golpeado por recientes tropiezos en la Premier League, encuentra en la copa una oportunidad clave para recomponer sensaciones y mantenerse en carrera por un título en la temporada.

Aunque el favoritismo está claramente del lado de los Reds, el historial del torneo y el contexto del certamen invitan a la cautela. Barnsley llega como víctima en el papel, pero con la ilusión intacta de escribir una página inolvidable en el escenario más emblemático del fútbol inglés, en un duelo donde el margen de error es mínimo.

Liverpool vs Barnsley: horarios y canales para VER HOY EN VIVO

COLOMBIA: 2:45 p.m. | Disney +

2:45 p.m. | MÉXICO: 1:45 p.m. | HBO +

1:45 p.m. | ARGENTINA: 4:45 p.m. | Disney +

4:45 p.m. | EE.UU.: 2:45 p.m. | Fubo TV

2:45 p.m. | REINO UNIDO: 7:45 p.m. | TNT Sports y Discovery+

7:45 p.m. | y Resto de Latinoamérica: Disney +

Liverpool y una FA Cup que toma valor estratégico

La temporada del Liverpool FC ha sido irregular. Tras un inicio prometedor en la Premier League, el equipo ha tenido que recurrir en varias ocasiones a goles agónicos para rescatar puntos, una dinámica que lo ha dejado actualmente a 14 unidades del liderato marcado por el Arsenal. Con ese panorama, la FA Cup aparece como una vía prioritaria para competir por un trofeo en la campaña 2025-26.

Los Reds llegan a este compromiso tras tres empates consecutivos en liga, luego de una racha previa de victorias que parecía marcar un despegue. El recuerdo reciente tampoco ayuda: la eliminación en la cuarta ronda de la FA Cup pasada ante Plymouth Argyle sigue fresca y funciona como advertencia para no repetir errores.

Rotaciones, ausencias y oportunidades en Anfield

Pensando en el desgaste físico, se espera que Arne Slot apueste por rotaciones. El alemán Florian Wirtz, autor de goles en dos de sus últimas cuatro apariciones, podría descansar, mientras que futbolistas como Curtis Jones, Federico Chiesa y el joven Rio Nguhoma tendrían protagonismo desde el inicio.

En el apartado médico, Hugo Ekitike es duda, mientras que Alexander Isak se perderá gran parte del resto de la temporada por una fractura en la pierna. Tampoco están disponibles Wataru Endo ni Stefan Bajcetic, ambos con lesiones de larga duración. A esto se suma la ausencia de Mohamed Salah, concentrado con Egipto en la AFCON, una baja sensible tanto en lo futbolístico como en lo anímico.

Barnsley, ilusión intacta pese al contexto adverso

Del otro lado aparece un Barnsley que llega a Anfield desde una realidad compleja. Ubicado en el puesto 17 de la League One, el equipo se encuentra 57 posiciones por debajo del Liverpool en la pirámide del fútbol inglés y atraviesa una racha negativa de tres derrotas y un empate en sus últimas cuatro presentaciones.

Aun así, el conjunto visitante desembarca en Anfield sin bajas por lesión, aunque no podrá contar con el mediocampista Luca Connell, suspendido. Con poco que perder y mucho por ganar, Barnsley intentará aferrarse a la mística copera para resistir y buscar el golpe que sacuda la tercera ronda del torneo más antiguo del mundo.