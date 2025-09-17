Anfield estará a reventar con este atractivo partido de fase de grupos de la Champions League. Liverpool llega con aire triunfal tras un arranque perfecto en la Premier League, de la cual es vigente campeón. Atlético de Madrid, en cambio, atraviesa un inicio de temporada lleno de dudas y además afronta la sensible baja de su jugador más determinante, el argentino Julián Álvarez. Todo apunta a un choque de estilos: el local volcado en ataque y los colchoneros resistiendo con orden y contragolpe.

Liverpool FC vs Atlético: horarios y canales de televisión hoy

España : 9:00 p.m. | Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 4

: 9:00 p.m. | Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 4 Colombia : 2:00 p.m. | ESPN 2 y Disney+

: 2:00 p.m. | ESPN 2 y Disney+ Argentina : 4:00 p.m. | FOX Premium y Disney+

: 4:00 p.m. | FOX Premium y Disney+ México : 1:00 p.m. | Caliente TV y Amazon Prime

: 1:00 p.m. | Caliente TV y Amazon Prime Estados Unidos: 2:00 p.m. | TUDN y DAZN

Liverpool busca contundencia en Champions

Será la segunda temporada europea de Arne Slot al mando del Liverpool, con la ambición de superar lo hecho el curso pasado, cuando el equipo cayó eliminado en octavos de final. Aunque las sensaciones de juego generan dudas, los números son positivos: cuatro victorias en cuatro partidos oficiales, con nueve goles a favor y cuatro en contra.

El protagonismo ofensivo lo asume Hugo Ekitiké, máximo goleador con tres tantos, mientras que Cody Gakpo y Mohamed Salah destacan en asistencias. En el mediocampo, Ryan Gravenberch y Dominik Szoboszlai aportan equilibrio, aunque la ausencia de Stefan Bajcetic y las dudas sobre Curtis Jones y Alexis Mac Allister podrían pesar en este compromiso.

Atlético de Madrid quiere dar el golpe en Anfield

El conjunto de Diego Simeone llega con altibajos en la Liga EA Sports, donde ocupa la parte media de la tabla tras un inicio irregular. Su última victoria ante Villarreal dio un respiro, pero las bajas siguen condicionando: Almada, Giménez, Baena, Julián Álvarez y Johnny no estarán disponibles.

Pese a ello, el triunfo más reciente con goles de Pablo Barrios y Nico reavivó la confianza. Una victoria en Anfield sería un impulso enorme y validaría la fuerte inversión realizada este verano, además de servir como punto de inflexión para el Atlético.

Antecedentes entre Liverpool y Atlético de Madrid

Ingleses y españoles se han enfrentado en ocho ocasiones en torneos oficiales: seis por la Champions League y dos en la Europa League. El balance es parejo, con tres victorias por lado y dos empates. En Anfield, los resultados han estado divididos, con dos triunfos para los reds en cuatro enfrentamientos.

La última vez que se cruzaron fue en noviembre de 2021, cuando el Liverpool de Jürgen Klopp se impuso 2-0 con goles de Diogo Jota y Sadio Mané. En el banquillo, será también un duelo especial entre Arne Slot y Diego Simeone, quienes ya se midieron en 2023 cuando el Feyenoord enfrentó al Atlético en la fase de grupos.