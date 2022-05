‘Dibu’ Martínez habló de Colombia, ¿qué dijo?

El arquero de la Selección Argentina volvió a hablar de Colombia para responderle a Kylian Mbappé sobre lo difícil que es jugar en Sudamérica.

Emiliano Martínez se prepara con su selección para jugar el partido en el que se enfrentarán lo equipos campeones de Europa (Italia) y Sudamérica (Argentina) el próximo 1 de junio. El portero no dudó en responder ante las palabras del jugador francés que habló sobre lo que será el Mundial de Catar y las selecciones que pueden tener ventaja futbolística.

Mbappé en entrevista con el Diario AS afirmó que: “la ventaja que tenemos aquí (Europa) es que siempre jugamos partidos de alto nivel como la Nations League, por ejemplo. Cuando llega un Mundial estamos preparados. En Argentina y Brasil no tienen esos aspectos. En Sudamérica el fútbol no es tan avanzado como en Europa, por eso los últimos Mundiales los han ganado los europeos”.

Pero Martínez no dudó en contestarle al delantero que ha sido noticia en los últimos días por su decisión de quedarse en el PSG y no ir al Real Madrid y expresó que en Sudamérica no es fácil jugar, además habló de las dificultades de venir a países como Colombia.

“Nosotros todos los sudamericanos jugamos en Europa y cada vez que venís a la Selección viajás dos días entre ida y vuelta, adaptarte a diferentes climas, no podés entrenar mucho porque estás agotado y eso también afecta. Que vayan por primera vez a Bolivia, Ecuador o Colombia , vamos a ver qué tan fácil es para ellos”, afirmó el argentino en dialogo con el canal TyC Sports.

Bolivia en La Paz, Ecuador afuera con 30 grados, Colombia que no podés respirar. Pero bueno, ellos siempre juegan en canchas perfectas, con la cancha mojadita y no saben lo que es jugar y viajar en Sudamérica”.