Lionel Messi sigue escribiendo capítulos inolvidables en su carrera profesional. En la victoria de Inter Miami como visitante ante New York City por 2-3 en la MLS, el argentino marcó el gol 901 de su trayectoria oficial. No fue un tanto cualquiera: llegó mediante un tiro libre que volvió a confirmar su condición de especialista.

El disparo superó al arquero Matt Freese y significó otro hito en una carrera que parece no tener techo. Con esta anotación, Messi no solo amplió su cuenta goleadora global, sino que también incrementó su registro en goles de tiro libre, una estadística que lo ubica entre los mejores ejecutores de todos los tiempos.

Cómo fue el gol 901 de Messi ante New York City en la MLS

El tanto histórico llegó en un partido exigente fuera de casa. Inter Miami se impuso 2-3 ante New York City en un compromiso que tuvo intensidad y momentos decisivos. En ese contexto, Messi apareció una vez más con su especialidad: la pelota quieta.

El gol 901 fue un tiro libre ejecutado con precisión, superando la barrera y dejando sin opciones al arquero Matt Freese. La definición combinó colocación y potencia, dos características habituales en sus ejecuciones desde media distancia. Este gol no solo fue clave en el marcador, sino que reafirmó su capacidad para resolver partidos a través de la técnica individual. Además, consolidó otra cifra simbólica dentro de su carrera goleadora.

Messi llegó a 901 goles oficiales en su carrera profesional

Con la anotación frente a New York City, Messi alcanzó los 901 goles oficiales entre clubes y selección. La cifra amplía una marca que ya lo posiciona entre los máximos goleadores de la historia del fútbol mundial.

Desde su primer gol como profesional en 2004, el argentino ha mantenido una regularidad extraordinaria. Año tras año ha sumado anotaciones en distintas ligas y torneos, desde el fútbol europeo hasta su etapa actual en la MLS. El número 901 no es solo un dato estadístico. Representa más de dos décadas de vigencia, adaptación y eficacia ofensiva en diferentes contextos competitivos.

Goles de Messi por equipo: el reparto de sus 901 anotaciones

El detalle de los 901 goles oficiales muestra el recorrido completo de su trayectoria:

Barcelona: 672 goles

PSG: 32 goles

Inter Miami: 82 goles

Argentina: 115 goles

La etapa en el Barcelona fue la más productiva, con 672 goles que marcaron una era histórica en el fútbol europeo. En el PSG aportó 32 tantos durante su paso por Francia. Con la Selección Argentina acumula 115 goles, manteniéndose como el máximo goleador histórico del combinado nacional. En Inter Miami, el gol ante New York City elevó su cuenta a 82 anotaciones con el club.

Messi en Inter Miami: cifras dominantes en la MLS

El impacto de Messi en el fútbol estadounidense sigue creciendo. En 94 partidos disputados con Inter Miami suma:

82 goles

43 asistencias

4 títulos

En total, acumula 125 contribuciones directas de gol, superando nuevamente el número de partidos jugados. Esto significa que participa en más de un gol por encuentro desde su llegada a la MLS. La regularidad ofensiva ha sido determinante en los títulos conseguidos por el club y en su consolidación como referente del proyecto deportivo.

Cuántos goles de tiro libre lleva Messi y su posición histórica

El gol 901 incrementó también su cuenta de goles de tiro libre. Con esta anotación, Messi llegó a 71 goles oficiales en esta modalidad. Esta cifra lo mantiene dentro del grupo de los máximos especialistas en la historia del fútbol. El ranking de goles de tiro libre está conformado así:

Marcelinho Carioca: 78 goles Roberto Dinamite: 75 goles Juninho Pernambucano: 72 goles Lionel Messi: 71 goles Marcos Assunção: 68 goles Sinisa Mihajlovic: 67 goles

Messi ocupa el cuarto lugar y está a solo un gol de igualar a Juninho Pernambucano. La distancia con el primer puesto es de siete anotaciones, una brecha que todavía puede reducir si mantiene su regularidad en la ejecución de tiros libres.

La evolución en esta faceta ha sido evidente. Con el paso de los años, el argentino convirtió la pelota quieta en un recurso determinante, capaz de definir partidos cerrados y ampliar ventajas en momentos clave. El gol 901 no solo amplía su cifra global, sino que refuerza su posición entre los mejores ejecutores de tiros libres de todos los tiempos. Con 901 goles oficiales y 71 de ellos desde la pelota quieta, Messi continúa construyendo una leyenda que sigue creciendo partido tras partido.