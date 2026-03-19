Lionel Messi alcanzó otra marca impresionante. En un partido de la Copa de Campeones de la Concacaf, el argentino marcó el gol número 900 de su carrera profesional.

El tanto llegó con la camiseta de Inter Miami, en los octavos de final frente a Nashville. Fue el gol que abrió el marcador en la serie, un remate que no solo tuvo impacto competitivo, sino que quedó grabado como el momento en el que Messi alcanzó los 900 goles oficiales. Otra cifra que confirma la dimensión de su legado.

Cómo fue el gol 900 de Messi con Inter Miami en la Concacaf

El gol histórico se dio ante Nashville, en un compromiso correspondiente a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Messi abrió el marcador con una definición que reflejó su instinto goleador intacto.

La jugada terminó con un remate cruzado con el balón pasando por entre las piernas del zaguero colombiano Jeisson Palacios para superar la resistencia del arquero Brian Schwake. Terminó dentro del arco y el estadio celebró no solo un gol clave, sino una cifra que quedará en los libros de historia.

Fue, además, el cuarto gol en cinco partidos disputados en el año, una muestra de que el récord no llegó como un hecho aislado, sino como parte de una racha goleadora que confirma su vigencia en 2026.

Messi y la cifra de los 900 goles oficiales en su carrera

Con esa anotación, Messi alcanzó los 900 goles oficiales entre clubes y selección. Se trata de un número que resume más de dos décadas de excelencia competitiva. Desde su debut goleador en 2005, el argentino ha mantenido una regularidad extraordinaria.

Temporada tras temporada, en distintas ligas y competiciones, su nombre ha estado presente en el marcador. La barrera de los 900 representa la consolidación de una trayectoria única. No se trata únicamente de volumen, sino de contexto. Muchos de esos goles fueron decisivos en finales, clásicos, torneos internacionales y partidos de alto impacto. La cifra refleja tanto cantidad como trascendencia.

Goles de Messi por equipo: el reparto de sus 900 anotaciones

El detalle de los 900 goles oficiales muestra el recorrido completo de su carrera:

Barcelona: 672 goles

PSG: 32 goles

Inter Miami: 81 goles

Argentina: 115 goles

La etapa en el Barcelona fue la más prolífica, con 672 goles que marcaron una era en el fútbol europeo. Allí construyó la base de su legado y rompió múltiples récords individuales y colectivos. En el PSG aportó 32 anotaciones durante su paso por el fútbol francés.

Con la Selección Argentina registra 115 goles, cifra que lo mantiene como máximo goleador histórico del combinado nacional. En Inter Miami, el gol ante Nashville elevó su cuenta a 81 tantos con el club, consolidando su impacto en la MLS y en el fútbol de la Concacaf.

Messi en Inter Miami: impacto goleador y títulos en el equipo de la MLS

Los números de Messi en el fútbol estadounidense reflejan su influencia inmediata. En 93 partidos disputados con Inter Miami suma:

81 goles

43 asistencias

4 títulos

La estadística es contundente. Acumula 124 contribuciones directas de gol (goles + asistencias), superando la cantidad de partidos jugados. Esto significa que participa directamente en más de un gol por encuentro desde su llegada.

Además del aporte ofensivo, el argentino ha sido determinante en la obtención de títulos, fortaleciendo el proyecto deportivo del club y elevando su competitividad en la región. El gol 900 llegó en un torneo internacional, lo que añade simbolismo al momento. No fue un tanto más en la liga regular, sino una anotación en una competencia que enfrenta a los mejores equipos de la zona.

Un vistazo a la historia goleadora de Messi

La historia goleadora de Messi comenzó en 2005 y se ha extendido de manera ininterrumpida hasta 2026. Durante ese tiempo atravesó diferentes etapas: su explosión en el Barcelona, su madurez en el PSG, su liderazgo con la Selección Argentina y su vigencia en la MLS.

A los 900 goles oficiales se suman 408 asistencias en su carrera, lo que eleva su total de contribuciones directas a 1.308. Esta combinación lo consolida como el jugador con más participaciones de gol en la historia del fútbol profesional.

El tanto ante Nashville no solo marcó una cifra redonda. Representó la confirmación de que, más de veinte años después de su primer gol, Messi sigue ampliando una leyenda construida a base de constancia, talento y eficacia frente al arco.