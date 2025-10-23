El estadio Casablanca de Quito espera por un partidazo de alto vuelo. La Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU), considerada por muchos especialistas como la gran revelación del torneo, contará con un ambiente imponente para intentar frenar al todopoderoso Palmeiras, dueño de los mejores números en esta edición de la Copa Libertadores. Será un choque de poder y orgullo por el primer boleto a la gran final; la revancha se disputará la próxima semana en Sao Paulo.

LDU vs Palmeiras: HOY EN VIVO por televisión y Streaming

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 p.m. | ESPN y Disney+

7:30 p.m. | ESPN y Disney+ Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 9:30 p.m. | ESPN y Disney+

9:30 p.m. | ESPN y Disney+ México y Estados Unidos: 6:30 p.m. | ESPN 2 y Disney+ Premium

6:30 p.m. | ESPN 2 y Disney+ Premium España y suroeste de Europa: 2:30 a.m. del viernes | DAZN

La altura de Quito, el primer rival del Palmeiras

El estadio Rodrigo Paz Delgado será el escenario de una batalla táctica y emocional entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Los ecuatorianos buscarán aprovechar los 2.850 metros sobre el nivel del mar, un factor que históricamente ha jugado a su favor frente a rivales brasileños.

El equipo dirigido por Tiago Nunes ha demostrado una enorme capacidad de adaptación y coraje en cada ronda del certamen, consolidando una identidad combativa que encarna el verdadero espíritu copero.

Liga de Quito: resiliencia y victorias ante gigantes brasileños

LDU llega con la moral en alto tras eliminar a dos pesos pesados de Brasil. Primero superó al Botafogo en octavos de final y luego dio un golpe de autoridad al derrotar a Sao Paulo en cuartos, reafirmando su condición de especialista en instancias decisivas.

Estas gestas no solo consolidan su confianza, sino que demuestran que el conjunto ecuatoriano sabe competir y ganar cuando más lo necesita. En Quito, buscarán una ventaja que les permita soñar con una clasificación histórica.

Palmeiras: la máquina de Abel Ferreira presente

El conjunto paulista, dirigido por Abel Ferreira, llega a esta semifinal con una ruta impecable. En octavos de final arrasó con Universitario de Perú (4-0) y luego se impuso con jerarquía a River Plate con un global de 5-2, ratificando su favoritismo y su poder ofensivo.

El Palmeiras combina una defensa sólida con un ataque demoledor, sustentado en la inteligencia de Felipe Anderson, la precisión de José Manuel López y la potencia de Vitor Roque. Su reto será mantener el control ante la presión y la intensidad que propondrá LDU desde los primeros minutos.

Liga de Quito vs Palmeiras: posibles alineaciones

Liga de Quito:

Alexander Domínguez; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quintero, Kevin Minda o Lautaro Pastrán, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Alexander Alvarado; Bryan Ramírez y Jeison Medina.

Entrenador: Tiago Nunes

Palmeiras:

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs o Murilo, Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Mauricio; José Manuel López y Vitor Roque.

Entrenador: Abel Ferreira